El plan de George Russell para que Mercedes olvide el fichaje de Max Verstappen

El inglés, ganador en Singapur, sabe que si el año que viene puede luchar por el título de la F1 quizá en Mercedes se olviden de buscar a Max Verstappen.

Aunque la renovación de George Russell por Mercedes sigue sin anunciarse, todo el mundo cuenta con él para al menos una temporada más, la de 2026. Y es ahí cuando quiere marcar las diferencias para convencer a los suyos de que el fichaje de Max Verstappen no es necesario.

Después de su victoria de este fin de semana en Singapur, George trazó sus planes para que Toto Wolff y todo el equipo olvide a Max.

"Hoy soy un piloto muy diferente al de hace un par de años. Me siento más completo, con más confianza. Sé exactamente qué tengo que hacer en determinadas circunstancias. Obviamente, estaba nervioso antes de la carrera, como es normal, pero no sentí ninguna tensión particular ni presión añadida. Simplemente se sintió como una carrera como cualquier otra. Sabía que tenía la oportunidad de ganar y me sentí cómodo", dijo el piloto británico.

Y dejó una frase que sirve como aviso para la temporada que viene: "Me siento listo para luchar por el campeonato. Me siento listo para dar el siguiente paso".

Para ese siguiente paso necesitará el rendimiento de Mercedes de manera más regular. La ventaja podría ser su motor, que partiría con ventaja en las nuevas normas que están a punto de entrar en vigor en la Fórmula 1.

¿Qué pasará en Mercedes si Russell gana en 2026? ¿Seguirá pensando Toto Wolff en Verstappen? El inglés ya ha dejado un mensaje directo.