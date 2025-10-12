Fórmula 1
Un excampeón de F1 señala favoritismo en McLaren por uno de sus pilotos: "Por alguna razón, favorece a..."
Mario Andretti considera que, en base a lo acontecido en los últimos GP, existe una preferencia dentro de los campeones del Mundial de Constructores por uno de los dos representantes del equipo sobre el asfalto.
El Mundial de Fórmula 1 de 2025 ha estado dominado por McLaren y, a falta de seis fechas, sus dos corredores lideran la clasificación de los pilotos. Oscar Piastri encabeza la tabla con 336 puntos, 22 más que Lando Norris, su compañero de equipo, y 66 por encima de Max Verstappen.
Obviando un posible milagro de Max, el campeonato se decidirá entre Piastri y Norris. Una lucha de seis grandes premios en los que el australiano buscará defender sus 22 puntos de ventaja.
Ante esta situación, Mario Andretti, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1978, ha insinuado que, desde su punto de vista, percibe cierta preferencia en McLaren por Lando Norris.
"Me gusta Piastri por su determinación, pero me parece que en McLaren, por alguna razón, no sé por qué, favorece a Lando Norris", confesaba el expiloto italiano en el 'Festival of Sports' a 'Corriere Della Sera'.
Esta opinión la justifica en los polémicos sucesos de Monza y Singapur. Sobre el trazado de Italia una parada lenta de Norris provocó que el británico perdiera la posición con su compañero. Sin embargo, el australiano fue instado a devolver el puesto.
Semanas más tarde, en Singapur, Norris se tocaba con Piastri antes de completar un adelantamiento. Un suceso que molestó al actual líder del Mundial pero que no tuvo consecuencias.