Comprueba el resultado de la Lotería Nacional del Día de la Hispanidad de hoy, 12 de octubre de 2025

Sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad (12 octubre 2025).

El sorteo de la Lotería Nacional del fin de semana se pasa al domingo 12 de octubre para celebrar el Día de la Hispanidad con un premio millonario. Descubre la lista de premios y resultados en laSexta.

La Lotería Nacional ha celebrado su sorteo de este fin de semana en domingo. Y no es solo ese el único de los cambios: con motivo del Día de la Hispanidad, Loterías y Apuestas del Estado celebra la fecha con un premio especial de 15 millones de euros.

Además de cambiar de día, este sorteo extraordinario se celebra por la noche de manera excepcional. A partir de las 21:00 horas comienza el sorteo y podremos ir sabiendo cuáles son los números ganadores en la Lotería Nacional de este 12 de octubre de 2025.

Desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado se dan a conocer los resultados de la Lotería Nacional de hoy.

Resultado ganador del premio especial de 15 millones

Número ganador: pendiente de confirmación

pendiente de confirmación Fracción: pendiente de confirmación

pendiente de confirmación Serie: pendiente de confirmación

Resultado ganador del primer premio

Número ganador: pendiente de confirmación

pendiente de confirmación Fracción: pendiente de confirmación

pendiente de confirmación Serie: pendiente de confirmación

Número ganador del tercer premio

Número ganador: pendiente de confirmación

Reintegros del sorteo extraordinario

Pendiente de confirmación

Extracciones de dos, tres y cuatro cifras

Pendiente de confirmación

Premios de la Lotería Nacional del Día de la Hispanidad

SELAE destina el 70% del total de emisión se destinará a premios, lo que supone que 105 millones de euros se repartan entre todos los ganadores de hoy.

Así, la lista de premios principales en este Día de la Hispanidad queda del siguiente modo:

Premio especial acumulado de 15 millones de euros para un solo décimo.

para un solo décimo. Primer premio de 130.000 euros al décimo.

al décimo. Segundo premio de 25.000 euros al décimo.

Junto a estos premios principales, miles de premios más para las aproximaciones, extracciones especiales, centenas y terminaciones.

¿Y cuánto se queda Hacienda? La Agencia Tributaria aplica la ley y destina una parte del dinero de los premios superiores a 40.000 euros para las arcas del Estado.

Hacienda reclama así un 20% del dinero que supere dicha cantidad: del primer premio de 130.000 euros, se queda con 18.000 euros, recibiendo los jugadores ganadores del primer premio 112.000 euros tras las aplicaciones tributarias.

Del premio único de 15 millones de euros la Agencia Tributaria obtiene algo menos de 2,97 millones de euros, así que la cantidad recibida por el posible ganador sería de aproximadamente 11,86 millones de euros. El resto de premios no tributan al ser inferiores a 40.000 euros.

