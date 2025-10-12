La llamativa predicción de Ducati sobre Márquez: "Marc tiene años para..."

Gigi Dall'igna, jefe de la escudería boloñesa, considera que, a pesar del título de este año, Marc sigue teniendo cuerda para seguir ganando más títulos.

Marc Márquez no ha tenido rival en 2025. El de Cervera ha sido superior a sus rivales durante todo el campeonato. Su adaptación sobre la Ducati y en la escudería ha sido inmediata y muy efectiva hasta el punto de proclamarse campeón del mundo por novena vez después de más de un lustro de sequía.

Marc ha enamorado al equipo boloñés. Su manera de trabajar, de implicarse, de gestionar las carreras y de 'ser uno más' han cautivado desde el primer momento a una escudería que le debe, en gran parte, un Mundial de Constructores al de Cervera.

Gigi Dall'igna, jefe de Ducati, ha valorado el pilar fundamental que ha sido Márquez en la escudería durante esta temporada: "Diría que era imposible pensar que pudiéramos hacer lo que realmente hicimos en el 25 durante este año. No lo sé, lo descubriremos más adelante".

"Yo estoy contento si las cosas siguen así, sin cambiar nada. Pero creo que Marc tiene por delante años para aumentar aún más su palmarés y, por lo tanto, en mi opinión, será justo hacer cuentas cuando decida colgar el casco", ha asegurado el directivo italiano en unas declaraciones para 'AS'.

El directivo italiano también ha analizado la convivencia entre Márquez y 'Pecco' Bagnaia. Dall'igna sabe que no es sencillo tener de compañero al de Cervera: "Marc es sin duda un compañero de equipo difícil, no porque haga algo para incomodar a su compañero o pilotos que corren con la misma moto. Sino simplemente porque es muy fuerte con esa moto".