Alice causa estragos en Tarragona: la DANA obliga al corte de la AP-7 e inunda calles y bajos de viviendas

¿Qué está pasando? La Generalitat ha enviado el mensaje ES-Alert en el Montsài ante la previsión de intensas lluvias. El 112 ha recibido cerca de 300 llamadas.

Alice continúa causando estragos en el este de España, con la DANA afectando gravemente a Tarragona, donde se ha activado el aviso rojo. En Godall, las lluvias inundaron rápidamente las calles y viviendas, según el alcalde Alexis Albiol. La situación es crítica, con coches arrastrados por el agua y la AP-7 cortada. Protección Civil advierte de la delicada situación en el sur de Tarragona, con cerca de 300 llamadas al 112. En Baleares, la UME ha desplegado efectivos para enfrentar las inundaciones tras acumularse 200 litros por metro cuadrado en Ibiza. En Valencia, las clases se suspendieron y en Murcia, las inundaciones han dejado a 100.000 personas sin agua potable. La DANA se prevé que continúe afectando el este de España hasta la próxima semana.

Alice sigue causando estragos en el este de España. La DANA, que lleva días anegando las calles del Levante y de Baleares, se está dejando notar en Tarragona, provincia donde se ha activado el aviso rojo y la Generalitat ha mandado mensajes ES-Alert en la comarca del Montsià.

Porque en cuestión de minutos las calles de Godall se han llenado de agua. Un agua que ha entrado en las plantas bajas de algunas viviendas en un abrir y cerrar de ojos.

"En 30 minutos ha surgido toda la catástrofe que tenemos aquí. Los bajos se han inundado, se ha llevado los coches a la calle... Ahora hay calma, ya no llueve y el agua se ha ido sacando pero ha sido caótico", ha explicado Alexis Albiol, alcalde de Godall.

El primer edil ha hablado del ES-Alert: "Por suerte ha cogido a la gente dentro de casa. Hemos tenido que ir a abrir las puertas porque muchas no se podían abrir, pero el primer golpe lo hemos parado".

Tal ha sido la fuerza con la que bajaba que ha llegado incluso a arrastrar algunos coches. Además, las lluvias torrenciales han obligado a cortar la AP-7 en Tarragona.

Desde Protección Civil insisten en que la situación es muy delicada y complicada en el sur de la provincia tarraconense, donde el 112 ha recibido cerca de 300 llamadas por la DANA. No consta, de momento, ningún herido.

Mientras, en Ibiza, se han acumulado cerca de 200 litros por metro cuadrado. La situación ha hecho que la UME despliegue a 150 efectivos y 68 vehículos para hacer frente a las inundaciones y achicar agua.

En total, en Baleares se han registrado más de 170 incidencias, principalmente por la cantidad de agua acumulada en las calles, y en la isla ibicenca se sigue supervisando posibles daños en infraestructuras.

En Valencia, debido a las lluvias, se han suspendido las clases en los colegios ubicados en zonas inundables mientras que en Aldaia se ha avisado a las personas mayores de que permanezcan en zonas altas por las posibles inundaciones. La preocupación es la rambla, que ya se ha desbordado. También se mira con especial atención al barranco del Poyo.

En cuanto a Murcia, las inundaciones han provocado que más de 100.000 personas se hayan quedado sin agua potable. Algunos ayuntamientos han instalado cubas para abastecer a los vecinos mientras distribuyen garrafas a los afectados.

La DANA todavía no ha terminado, y la previsión es que dure hasta mediados de la próxima semana e incluso más allá. Las zonas más afectadas serán, de nuevo, las del este de España.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.