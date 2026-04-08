'The Race': el motor Honda recibirá la máxima ayuda de la F1 con el ADUO a partir de Miami

Mecánicos de Aston Martin y de Honda trabajan en el coche de Lance Stroll

El medio especializado de la Fórmula 1 cuenta que Honda mejorará la fiabilidad de su motor en el Gran Premio de Miami. Una noticia fantástica para Fernando Alonso y Aston Martin.

A lo que se agarran Aston Martin, Fernando Alonso y Honda es a la ayuda del ADUO. Han pedido 'un rescate' y lo tendrán en el Gran Premio de Miami. El medio especializado 'The Race' apunta que les llegará muy pronto y que eso les ayudará a acercarse a sus rivales en la parte de atrás.

Pero la primera misión es mejorar la fiabilidad. En Japón dieron el primer paso: Fernando pudo terminar su carrera. A la tercera. No así Lance Stroll, que volvió a abandonar.

"Existe una posibilidad real de que Honda introduzca un primer cambio en las especificaciones para mejorar la fiabilidad de cara a la próxima carrera en Miami a principios de mayo", cuenta el citado medio durante el parón por las cancelaciones de Arabia Saudí y Bahréin.

De esa manera Aston Martin encontraría algo de rendimiento: "Honda está funcionando claramente en un estado más conservador, alrededor de 1000 revoluciones por minuto menos menos".

Primero la fiabilidad...

Honda no se puede preocupar, de momento, por el rendimiento. Porque si el coche no es fiable, es imposible que sea rápido: "La prioridad de Honda en medio del desastre de principios de 2026 ha sido intentar controlar la fiabilidad de sus coches...". De momento, muy despacito, lo están consiguiendo.

Pero ese progreso irá muy poco a poco: "Honda aún tardará meses en producir un motor debidamente mejorado...".

Aston Martin y Honda no quieren engañar a nadie. Van a seguir en la parte de atrás muchas semanas. Incluso todo el mundial de 2026.