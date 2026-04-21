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'El Cafelito'

Yeray Álvarez y su futuro en el fútbol: "Quiero retirarme en el Athletic"

El futbolista, en su charla con Josep Pedrerol en 'El Cafelito', reconoce que está deseando renovar el contrato con su equipo.

Yeray

El sueño de Yeray Álvarez es renovar con el Athletic de Bilbao. Así se lo ha contado a Josep Pedrerol en su entrevista en 'El Cafelito'.

"Yo quiero seguir. Tenía en mente volver y volver a sentirme jugador, ver si era capaz de tener ese ritmo con mis compañeros", cuenta el jugador.

Está recuperando su mejor versión poco a poco: "Yo me he sentido bien. Poco a poco he ido cogiendo el ritmo de partido y seguiré intentándolo y seguiré preparándome para cuando me toque jugar otra vez".

No se ve como futuro entrenador. Dejará el fútbol del todo cuando se retire, pero antes quiere cumplir un último sueño: "Retirarme en el Athletic. Ese es el sueño que me queda".

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