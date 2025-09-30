Ahora

El arma de Carlos Sainz para 2026: Williams muestra los secretos de su túnel de viento

El túnel de viento de Williams es uno de los más grandes de todos los equipos de la Fórmula 1 y Carlos espera que les sirva de empujón para colarse entre los mejores.

El equipo Williams ha mostrado imágenes del túnel de viento, el arma de Carlos Sainz para luchar por el mundial en 2026.

Es el gran secreto para soñar con las nuevas normas de la Fórmula 1. El equipo ha publicado un vídeo mostrando que el coche estaba dentro, trabajando de cara al nuevo reglamento.

Hay seis meses de trabajo por delante. De ahí la ilusión de Carlos Sainz, que quiere ser campeón muy pronto. Se lo dijo a Josep Pedrerol en 'El Cafelito': "Espero ganar pronto en F1".

Con uno de los túneles más grandes de la Fórmula 1 Williams tiene el arma infalible para crear un coche campeón. Y Carlos lo sabe. Por eso les eligió cuando se marchó de Ferrari.

