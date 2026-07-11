Trump avisa a Irán de que tiene "mil misiles listos" para atacar y que "miles más se lanzarán" si cumplen con su amenaza de matarle

¿Qué está pasando? El pacto firmado en junio entre ambos países parece cosa del siglo pasado y las hostilidades han vuelto en una escalada de advertencias y ataques. La estabilidad en Oriente Medio, en riesgo.

Donald Trump ha intensificado la tensión con Irán al amenazar con lanzar mil misiles contra el país si se cumple la amenaza iraní de atentar contra el presidente de Estados Unidos. Trump ha asegurado que el ejército estadounidense está preparado para "diezmar y destruir por completo todas las áreas de Irán" en caso de un ataque, y esta medida tendrá vigencia durante un año con opción a prórroga. Esta advertencia sigue a las críticas de Irán por la violación del memorando de entendimiento entre ambos países, acusando a Washington de imponer sanciones y desplegar fuerzas adicionales. Estados Unidos exige a Irán garantizar la libre navegación en Ormuz y detener ataques a buques mercantes, con mediación de Pakistán y Qatar.

Donald Trump ha vuelto a la carga. Ha vuelto a lanzar una amenaza seria y concreta a Irán en esta renovada tensión entre Washington y Teherán. En una escalada en la que ese acuerdo firmado apenas hace unas semanas parece cosa del siglo pasado. Ahora, el presidente de EEUU ha advertido al régimen iraní que tiene "mil misiles listos y preparados" para atacar.

Así lo ha dicho en redes sociales: "Mil misiles están listos y preparados para atacar la República Islámica de Irán y miles más se lanzarán si los iraníes cumplen con su amenaza, pronunciada en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al actual presidente de EEUU, en este caso... ¡a mí!"

En el mismo texto, Trump ha compartido que "ya se han dado las órdenes" para que en caso de ser así el Ejército de EEUU tenga garantizado el estar no solo listo para actuar sino para "diezmar y destruir por completo todas las áreas de Irán".

Esto, dice Trump, tendrá vigencia "durante un año con opción a una prórroga".

Esta nueva amenaza de Trump llega después de que Abbas Araqchi, ministro de Exteriores de Irán, haya arremetido contra Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU, por "violar" el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán.

La violación, dice, "sigue a otras violaciones y errores por parte de EEUU". En concreto, alude al párrafo 9 donde se señala que EEUU e Irán se comprometen a "mantener el estatus quo a la espera de un acuerdo definitivo" por lo que Washington "no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región".

La Casa Blanca ha incluido en su lista de sanciones a Ali Ansari, al considerarlo un "patrocinador clave" del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aun con lo que dice ese artículo 9.

Desde EEUU, por su parte, exigen a irán un compromiso público para garantizar la libre navegación segura en Ormuz y que se comprometa a "cesar los ataques contra los buques mercantes".

Estas exigencias, según estas fuentes, han sido trasladadas a los negociadores iraníes tanto de manera directa como a través de la mediación de Pakistán y Qatar.

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