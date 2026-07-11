Djokovic da pistas sobre su futuro: ¿Se retirará este año?

A sus 39 años, el jugador con más Grand Slams de la historia reconoce que su adiós está cada vez más cerca.

Novak Djokovic, tras perder por un triple 6-4 ante Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon, compareció en rueda de prensa con un tono muy reflexivo.

El siete veces campeón del 'major' londinense reconoció en primer lugar la superioridad del número 1 del mundo.

"Fue una buena paliza de las de antes, no había mucho que pudiera hacer. Él fue un nivel o más mejor que yo, no estuve lo suficientemente rápido, reactivo ni equilibrado para jugar contra él", explicó.

Seguidamente, al tenista de 39 años le hicieron la pregunta más incómoda: "¿Ha sido este el último Wimbledon de Novak Djokovic?".

Y 'Nole', que sabe que su adiós está cada vez más cerca, dejó la puerta abierta a seguir otro año más en el circuito.

"Me gustaría volver, al menos una vez más. Veremos qué pasa", replicó el ganador de 24Grand Slams.

De hecho, afirmó que se ve a buen nivel: "El año pasado alcancé cuatro semifinales de Grand Slam y este año he llegado a una final y una semifinal en tres grandes. Para el 99% de los jugadores eso sería un resultado magnífico, pero para mí es bueno, aunque no suficiente".

"Lo mejor que me llevo es haber estado sano, sin lesiones. Cuando estoy sano siento que todavía puedo jugar como un top-5 y competir al máximo nivel", zanjó.