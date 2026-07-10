Mikel Merino, héroe nacional: así ha sido el gol que mete a España en semifinales del Mundial

Por segunda vez en la historia, 16 años después, la selección española jugará una semifinal del Mundial gracias a los tantos de Fabián y Merino. Espera la Francia de Mbappé, Olise y Dembélé, pero el miedo no está en nuestro glosario.

Quién. Quién dijo que iba a ser fácil. Con Francia en el horizonte de una hipotética semifinal, muchos daban por ganado el encuentro de cuartos ante Bélgica, pero como dijo Luis de la Fuente en la rueda de prensa previa al partido, nadie en la Selección pensaba en los galos hasta certificar el pase.

Y lo cierto es que España, con sufrimiento, tesón y constancia, ha logrado doblegar al conjunto belga en un encuentro que empezó bien para la 'Roja'.

Los nuestros se hicieron rápidamente con la posesión, comenzaron a generar peligro, Courtois empezaba a vestirse de héroe... y apareció Fabián.

El sevillano, que entró en el once inicial en sustitución de un Pedri que no estaba al 100% físicamente tras los octavos contra Portugal, recogió un rechace del portero del Real Madrid para poner el 1-0 en el marcador cuando se cumplían los primeros 30 minutos de contienda.

De nuevo, muchos ya daban la faena por finiquitada, pero apenas diez minutos después, tras una reposada jugada de Bélgica, De Ketelaere convertía de cabeza el primer gol que ha encajado la Selección hasta la fecha. En cuartos, que se dice pronto. Pero el empate estaba ahí.

Así se mantuvo el resultado hasta el paso por vestuarios y en una segunda mitad marcada por una lesión muscular de Courtois y un asedio constante de España, llegó el tanto de la victoria.

Minuto 87, disparo lejano de Cubarsí y, una vez más, el de siempre, el del oportunismo, el hombre gol que no es delantero, Mikel Merino ponía el 2-1 en el luminoso tras recoger un rechace en el área pequeña.

Por segunda vez en su historia, 16 años después, España está en unas semifinales del Mundial. El próximo martes, los nuestros se medirán a la gran favorita, a la Francia de Mbappé, Olise y Dembélé. Pero quién nos gana a ilusión. Quién nos gana a ganas. Quién nos gana a fútbol. Quién.