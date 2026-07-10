Todos los caminos llevan a Correos: los líos políticos que van de supuestos fraudes electorales a las cloacas del PSOE

Los detalles Al conocerse el enchufe de Leire Díez en la empresa pública por parte del que fuera su presidente, Juanma Serrano, cabe recordar otras polémicas que tienen a Correos como protagonista, pese a que cada vez se mandan menos cartas.

El texto aborda las conexiones políticas y controversias en torno a Correos, destacando el papel de Juanma Serrano, nombrado presidente de la empresa con el respaldo de Pedro Sánchez, lo que generó críticas del Partido Popular (PP) por considerarlo un nombramiento basado en amistad más que en competencia. Correos ha sido un punto de encuentro para varias figuras políticas, involucradas en lo que se describe como "cloacas" y líos políticos. Además, se menciona la gestión de Alberto Núñez Feijóo al frente de Correos en el año 2000, que también fue objeto de críticas. La polémica resurge con un informe de la UCO sobre las cloacas del PSOE, mientras el 80% de los españoles afirma no recordar la última vez que envió una carta.

Juanma Serrano -con la aprobación de Vicente Fernández, en aquel entonces presidente de la SEPI-, habría colocado a Leire Díez en Correos, donde habrían empezado las cloacas. Ahí la fontanera se relacionó con Mercedes González, quien después sería directora de la Guardia Civil. Conexiones a la que se suma la de Díez con Santos Cerdán, que a su vez conecta con el exministro condenado José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, así como el comisionista Víctor de Aldama.

Todas estas uniones coinciden en haber pasado por Correos, como empresa pública y también punto que vincula personas que derivan en cloacas, así como en líos políticos. En definitiva, mientras que cada vez se mandan menos cartas, jaleos sigue habiendo de todos los colores. De hecho, ya el nombramiento de Serrano como presidente fue blanco para el Partido Popular (PP), desde el primer momento.

Desde Génova, acusaron al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haberle nombrado por ser su amigo y no por ser bueno para el puesto. De hecho, en cuatro años las pérdidas en Correos eran millonarias y la ofensiva 'popular' fue tremenda. Tanto que registraron hasta 44 preguntas sobre la gestión de Serrano, ante las que el Gobierno se preguntó si Feijóo era "experto en franqueo o paquetería", cuando se convirtió en presidente de la compañía.

Y es que los nombramientos políticos al frente de Correos ha habido desde que existe. Precisamente, el del actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue uno de los más sonados. Era mayo del 2000 cuando el Gobierno de José María Aznar lo nombra y Feijóo realiza una reestructuración interna que se tradujo en recortes, cambios de organización y críticas de los trabajadores a su gestión.

Lo dejó en 2003 y 20 años después volvió a enfadar a los trabajadores de Correos, sugiriendo que la dirección de la empresa pública podía influir en las elecciones generales de 2023. Se montó otro buen lío, por el que Correos tuvo que emitir un comunicado defendiendo que el sistema de voto por correo era "seguro y garantista".

Unas críticas que no fallan durante campañas y elecciones de todo tipo. Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos", decía la actual presidenta de la Junta de Extremadura, la 'popular' María Guardiola, en un vídeo justo antes de las últimas elecciones extremeñas. Si bien la democracia estaba garantizada, una banda de ladrones entró en dos oficinas extremeñas antes de la apertura de las urnas.

Una ocasión en la que Correos, de nuevo, era noticia nacional. Ahora, con el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la causa que investiga las cloacas del PSOE, vuelve a ocupar cientos de titulares, mientras que el 80% de los españoles dice no recordar la última vez que mandó una carta.

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