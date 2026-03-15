El conflicto en Oriente Medio obliga a cambiar el calendario de MotoGP: estas son las nuevas fechas

El Gran Premio de Qatar queda aplazado al 8 de noviembre cuando estaba previsto para el 12 de abril. Este cambio afecta directamente al GP de Portugal y al GP de Valencia, que se disputarán en otras fechas.

MotoGP también se ha visto afectada por el conflicto en Oriente Medio. La máximo competición del motociclismo ha tenido que aplazar varios grandes premios debido a que es inviable llevar a cabo un evento de estas magnitudes con una situación así.

El Gran Premio de Qatar que estaba previsto para el segundo fin de semana del mes de abril (del 9 al 12) pasa a disputarse casi siete meses después. La nueva fecha decidida por la organización es del 6 al 8 de noviembre sin la certeza, eso sí, de que el conflicto haya terminado.

A pesar de ello, el nuevo plan ideado por MotoGP sitúa al GP de Qatar en esas fechas y esa decisión obliga también a mover los Grandes Premios de Portugal y Valencia. Previstos para los fines de semana del 15 y 22 de noviembre, pasarán a disputarse el 22 y el 29 alargando la finalización del campeonato una semana más de los previsto.

Carmelo Ezpeleta, jefe de MotoGP, ha explicado la decisión: "Nuestra prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas en MotoGP, así como garantizar que cada Gran Premio se celebre con el mayor nivel de calidad posible".

"También somos conscientes de la importancia de ofrecer claridad a nuestros aficionados lo antes posible, y los poseedores de entradas tendrán la oportunidad de canjearlas para el próximo evento", asegura Ezpeleta en declaraciones que recoge 'Motosan'.