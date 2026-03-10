La apuesta de un piloto de MotoGP sobre la lucha por el título: "Alguien de Aprilia contra Márquez"

Pol Espargaró, piloto probador de MotoGP, cree que el título mundial estará entre Marc Márquez y un piloto del equipo Aprilia.

A pesar de que el primer líder del mundial de MotoGP es Pedro Acosta, de KTM, en el equipo creen que no están en la lucha por el título. Pol Espargaró, piloto probador, apuesta por una lucha de Marc Márquez contra un piloto de Aprilia. Sin decir nombres. NiMarco Bezzecchi ni Jorge Martín ni los pilotos satélite.

En palabras que publica 'Motosan', Espargaró cree que la distancia de Ducati sobre el resto sí se ha estrechado y se va a ver claramente este 2026: "Quizá vamos a ver el primer año en que fábricas como Aprilia, KTM y Honda se van a acercar mucho a Ducati".

"Si hay alguien que puede jugarle el título a Marc, podría estar en Aprilia", dice Espargaró, que no da nombres.

Cree que en Tailandia sufrieron y que se podría mantener en el tiempo: "Ya los estamos viendo sufrir un poco, no porque no funcionen bien, sino porque el margen de mejora que tienen es muy poco y el que tienen otras fábricas es mayor".

La situación de Pedro Acosta

Acosta lidera el mundial de MotoGP. Y lo hará al menos hasta el Gran Premio de Brasil. Espargaró le ve preparado para todo: "Está yendo muy bien. Tiene un ritmo fantástico, está muy centrado y motivado".

Ganó la sprint del sábado y fue segundo en la carrera del domingo. Arranca con siete untos de ventaja sobre Marco Bezzecchi y nueve sobre Raúl Fernández.