Marc Márquez muestra su lado más paternal con Bagnaia: "Si sacas el año pasado..."

El campeón de MotoGP ha sacado buenas sensaciones en su regreso a la moto, pese a sentirse algo "rígido encima de la moto" y ha restado importancia a la temporada pasada de su compañero en Ducati.

Los test de MotoGP en el Circuito Internacional de Sepang ya son una realidad. Los pilotos de la parrilla, a excepción de Jorge Martín y Fermín Aldeguer, ya han probado por primera vez sus nuevas motos, dejando buenas sensaciones en su mayoría.

Lo más destacado, además de la fractura de un dedo de Fabio Quartararo, quien no volverá a correr en Malasia, ha sido el regreso de Marc Márquez al circuito. El eneacampeón del mundo ha registrado la mejor marca del día (1:57.018), con más de dos décimas y media por debajo del resto de pilotos.

Sobre sus sensaciones nada más regresar a pista, el de Cervera ha señalado que ha sido un buen día, pese a estar "rígido encima de la moto". "Me ha costado un poquito más de lo normal. Es un test de preparación técnica, pero, para mí, también de preparación física de cara a Tailandia", ha asegurado Marc.

Además de señalar cómo se ha sentido en cada vuelta, el piloto español ha hablado sobre su compañero de box, Pecco Bagnaia: "Pecco es un piloto rápido, rapidísimo. Si sacas el año pasado, quedó primero o segundo. Es uno de los pilotos que luchará por el título".

Pese a su buena marca y a la de Pecco, Márquez ha resaltado que lo importante de estos test no es el lugar en el que acabes, sino el "ritmo y las sensaciones que tengas". "El año pasado, aquí, creo que el test lo acabaron Álex y Pecco primero y segundo; iban muy rápidos y a mí me costaba un poco más. Los fines de semana de carreras son muy diferentes", ha concluido Marc, recalcando la diferencia de los test con las carreras.