Caída de Marc Márquez en los test de Sepang

En el arranque de la última jornada de test en Malasia, el vigente campeón de MotoGP se ha ido al suelo en la curva 1.

El tercer y último día de test de pretemporada en el circuito de Sepang (Malasia) ha arrancado con el pie izquierdo para Marc Márquez.

El eneacampeón del mundo, de forma muy leve, se fue al suelo en la curva 1 cuando arrancaba la jornada.

Las cámaras de seguridad del circuito captaron el momento y posteriormente se vio a Marc, con ayuda de un operario, volviendo a su box montado en la GP26.

Cabe recordar que el pasado martes el de Cervera volvió a subirse a una MotoGP 121 días después de su lesión en el Gran Premio de Indonesia tras ser embestido en la salida por Marco Bezzecchi.

Antes de la pausa para comer en Sepang, Álex Márquez ha marcado el mejor tiempo quedándose a menos de una décima del récord de la pista, que tiene Pecco Bagnaia desde 2024 (1:56.337).

También ha sido destacable la vuelta de Yamaha, que este miércoles no rodó tras encontrar un problema en su motor y parecía que ya se despedía de Malasia.