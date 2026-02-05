Pedro Acosta y la rivalidad que se ha creado con Maverick Viñales: "Que cada uno..."

El piloto de KTM responde a las contantes palabras de Jorge Lorenzo, que está convencido de que Maverick será el más rápido de la marca esta temporada.

Jorge Lorenzo, el nuevo 'coach' de Maverick Viñales, ha repetido en varias ocasiones que van a quedar por delante de Pedro Acosta y convertirse en los líderes de KTM. Una nueva rivalidad parece nacer en el equipo, pero el joven piloto murciano no quiere saber nada sobre eso.

En 'Motosan', Acosta habla de estos comentarios de Lorenzo: "A mí me da un poco igual. Jorge, desde que dejó de ser piloto, lo enseña todo. Lo que haga otra gente no lo puedo controlar, tengo que controlarme yo. Siempre está bien esta rivalidad".

"Seguro que si Maverick va rápido me da un poco de chispa a mí también. Al final cada uno tira por los suyos. Que cada uno haga lo suyo: yo bastante tengo con concentrarme en la pista, hacerlo bien y centrarme en el trabajo", analiza un Acosta cuyo futuro está más caliente que nunca en medio de los rumores de su fichaje por el equipo Ducati.

Pero de momento está en KTM. Y las pruebas de pretemporada en Sepang están transcurriendo en el buen camino: "La verdad es que ha ido bastante bien, estoy bastante contento. Es verdad que fue un día de mucho trabajo con el chasis y hoy ha sido otro día de mucho trabajo con la aerodinámica, pero al menos he sido capaz de ir rápido en el momento en el que más o menos todo el mundo estaba bien".

"Creo que es otro apartado al que le puedo poner un tic y darme por satisfecho", sonríe Pedro.

"Como piloto da gusto que te subas a la moto, te pongan unos neumáticos en condiciones y salga el tiempo sin tener que jugarte el tipo. Por eso estoy muy contento. Quizá estoy incluso más contento por el trabajo que hemos hecho dentro del box: han mejorado muchas cosas, ahora la parte electrónica va súper rápido, no perdemos tanto tiempo en el box y los mecánicos pueden cambiar la moto y salir otra vez", cierra el de KTM.