La nueva Ducati de Marc Márquez mete miedo: "La noto mejor que la del año pasado"

El vigente campeón ha resaltado la mejoría de su equipo a la hora de diseñar la Ducati Desmosedici GP26, la cual nota "mejor" que la GP25. La lluvia ha complicado su entrenamiento en Sepang.

Marc Márquez es la sensación de los test de pretemporada en el Circuito Internacional de Sepang. El piloto español ha vuelto a subirse a la moto más de 120 días después de su lesión en el GP de Indonesia, y está dejando buenas sensaciones con la Ducati Desmosedici GP26.

Después de acabar con la mejor marca el primer día de los test, el de Cervera ha señalado la mejoría de Ducati a la hora de diseñar la moto con la que correrá en 2026. "Esta moto la noto mejor que la del año pasado, pero hay que ir poco a poco", ha asegurado Márquez en declaraciones recogidas por 'Motorsport'

Pese a los buenos resultados del primer día, la lluvia de este miércoles ha complicado el desarrollo de su entrenamiento en pista. "La lluvia de la tarde nos ha frenado el día. Por la tarde teníamos unas pruebas importantes que llevar a cabo y que las tendremos que hacer mañana por la mañana. Puede que tengamos que renunciar a las vueltas rápidas", ha añadido Marc.

Además de las buenas sensaciones que ha encontrado con la nueva GP26, Márquez también ha destacado donde puede trabajar su equipo en mejorar la moto para el primer GP: "Lo importante es la aerodinámica. Ahora mismo estamos trabajando y no tenemos miedo a coger elementos anteriores".

Por último, el vigente campeón ha resaltado que ya se siente "más suelto" en la moto tras su regreso. "Hoy he ido más suelto, aunque con menos fuerza. Pero creo que eso nos ha pasado a todos. Hemos hecho tandas de tres vueltas, que aquí, en Malasia, se hacen largas. Casi todos hemos hecho estas tandas", ha concluido Marc en el segundo día en Sepang.