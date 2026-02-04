El álbum más personal de Alcaraz: golf con Federer y todas las imágenes de Samu López

El campeón del Open de Australia ha publicado varias imágenes de estas dos últimas semanas en Melbourne, donde ha tenido tiempo a otras muchas cosas fuera del tenis.

Desde una jornada de golf junto a Roger Federer a su impresionante colección de zapatillas en la habitación de su hotel. Así es el álbum más personal de Carlos Alcaraz, que ha compartido en sus redes sociales.

Imágenes con un casco de gladiador y también se ha divertido haciendo de botones.

Destacable la presencia de Samuel López, su nuevo entrenador, en muchas de sus instantáneas. Dejando claro el buen rollo y el cariño por su preparador.

Agradecido también a su hermano Álvaro y a sus bendecidas manos por estas dos semanas que han acabado con su primer título del Open de Australia.