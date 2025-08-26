¿Se está viendo la mejor versión de Marc Márquez con Ducati? Su hermano Alex lo tiene claro

El corredor de Gresini ha hablado sobre el momento de forma que ha alcanzado Marc, comparándolo con cuando batió a leyendas como Jorge Lorenzo, Valentino Rossi o Dani Pedrosa.

Las estadísticas de Marc Márquez esta campaña concluyen que su dominio es absolutamente devastador. Con diez victorias, doce podios, además de los siete dobletes que lleva enlazando con Ducati supone que antes de llegar a agosto se comience a calcular dónde se coronará campeón del mundo.

La pregunta a realizar es si el ilerdense está en su mejor momento desde su llegada a MotoGP en 2013. Tras la carrera en Hungría, Alex Márquez ha respondido con firmeza a esta cuestión: "Yo lo dije, si Marc era muy bueno antes, muy completo, la lesión, el pasar momentos difíciles, le ha hecho aún mejor".

Así, el de Gresini ha recordado la lesión en el hombro de su hermano como un punto de inflexión para él. Además, al ser preguntado por la presencia de su hermano en un 'Olimpo' del deporte advierte: "Honestamente, yo no sé por qué no se la ha colocado antes en ese Olimpo".

Por otro lado, Alex ha recordado los primeros años del catalán donde luchaba por las victorias frente a sus compatriotas Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, o el que se ha convertido en su archienemigo, Valentino Rossi: "Le hemos visto ganar diez carreras seguidas contra Pedrosa, Lorenzo y Rossi. A partir de aquí no hay mucho más que decir".

El segundo clasificado del mundial ha asegurado que confiaba en la recuperación de su hermano mayor: "Estaba totalmente convencido. Ha podido cuadrar aún más todo dentro de las limitaciones que aún pueda tener su brazo o no, que se ha acostumbrado ya".

"A partir de ahí se ha hecho aún más fuerte, valorar más las cosas, estar en los pequeños detalles, no dejarse llevar por una inercia ganadora como la que tuvo en Honda", ha concluido el de Cervera en declaraciones recogidas por 'As'.