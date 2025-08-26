El detalle por el que un piloto del equipo de Rossi cree que Valentino es mejor que Marc Márquez

Franco Morbidelli considera que lo ocurrido en Sepang 2015 y posteriormente en Cheste empaña la imagen del piloto de Ducati.

Con dos podios en 14 Grandes Premios y encuadrado en la sexta posición del Mundial a solo tres puntos de Pedro Acosta, Franco Morbidelli afronta la última parte del campeonato con la tranquilidad de saber que no perderá la moto en 2026.

El italiano continuará en el VR46 junto a Fabio Di Giannantonio a pesar de los múltiples rumores que situaban al 'Tiburón de Mazarrón' en el equipo de Valentino Rossi, y en parte ha sido por culpa del 'Doctor'.

Ambos mantienen una gran relación y prueba de ello es cómo ha salido Morbidelli al paso cuando durante una entrevista en 'As' le han preguntado quién es el mejor.

El campeón de Moto2 asume que en números el debate está igualado: "Marc tiene 8 y cuando gane este Mundial tendrá 9, como Vale. Los números les igualan y yo creo que tanto Valentino como Marc pueden ser considerados de los tres o cinco más grandes de la historia, por los números y por la manera de conseguirlos".

Sin embargo, Morbidelli considera que lo ocurrido en Sepang 2015 y posteriormente en Cheste, cuando Márquez defendió el título de Lorenzo, empaña la imagen del piloto de Ducati.

"Fue increíble e inspirador lo que hizo Marc, pero yo tengo una reserva sobre su gran carrera, un pensamiento no muy positivo de un momento de su carrera. Me refiero a 2015. Esto abre espacio a elección. Hay gente que le elegirá a él y gente que se quedará con Vale", ha explicado.

"Por la manera y por el toque que él le dio a este deporte, que lo puso en otra dimensión. Marc es brutal y fantástico, pero esto no lo ha conseguido", ha zanjado.