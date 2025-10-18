Completamente desatado: el polémico gesto de Flick tras el gol de Araújo frente al Girona

El técnico alemán, tras ser expulsado, celebró por todo lo alto el gol de la victoria del charrúa que le dio la victoria al Barça frente al Girona. Dejó un polémico gesto haciendo varios 'cortes de manga'.

La tensión era muy palpable en Montjuic y Flick estalló contra el árbitro en el añadido con 1-1 en el marcador. Su protesta le costó la expulsión. No estará en el Clásico de la semana que viene. El técnico alemán no abandonó el césped, como indica la norma, y se quedó a la salida del túnel de vestuarios para ver lo que restaba de partido.

Con el gol de la victoria, Flick, completamente desatado, celebró con numerosos cortes de manga. Un polémico gesto con el que sacó toda la rabia contenida en los minutos previos. El Barça se vio lejos del Madrid en la clasificación durante gran parte del partido pero el tanto en el añadido le coloca como líder provisional.

Fue un centro de De Jong que acabó rematando Araújo, que salió de nueve en los últimos minutos, la acción que evitó otro 'pinchazo' del Barça en Liga. Los azulgrana habían tenido ocasiones durante la segunda parte pero el gol no llegó. El Girona, por su lado, dejó muy buenas sensaciones y pudo marcharse al descanso con algún gol más pero desaprovechó 'tres mano a mano'.

Uno lo salvó Szczesny, otro el 'palo' y otro la mala puntería de Bryan Gil. El gol gironí lo hizo Witsel, uno de los tantos de la temporada. El belga sorprendió igualando el sensacional gol inicial de Pedri con un remate de chilena increíble.

Los de Míchel, a pesar de la derrota, firmaron una gran actuación y supieron dejar al descubierto las debilidades defensivas de un Barça que sigue sin dar seguridad atrás. Los de Flick se vieron sorprendidos por la intensidad del Girona en la primera mitad sobre todo.

Fue precisamente el técnico alemán el que sorprendió sustituyendo a Lamine Yamal y a Pedri en el minuto 62 con el partido aún empatado. A pesar del sufrimiento, el Barça recupera el liderato aunque a falta de juegue el Real Madrid.