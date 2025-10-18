LOS ESPAÑOLES, A POR PUNTOS
F1 2025 hoy, en directo: Carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la carrera sprint del GP de Estados Unidos de la temporada 2025 de Fórmula 1.
RUSSELL CAE
V 15/19. Pierde el ritmo el británico, que se va a más de dos segundos de Verstappen. Tres vueltas para el final de la sprint.
SAINZ SIGUE 3º
V 13/19. Mantiene el ritmo el español, que se mantiene a casi dos segundos de Hamilton, rozando el podio.
¡HAMILTON PASA A LECLERC!
V 9/19. Por los pelos ese adelantamiento de Hamilton, que se cuela por el interior y sube a la 4ª plaza. Sainz, 3º, a 2,3 segundos del británico.
¡SE TIRA RUSSELL!
Se lanza el británico, que se va largo y hace que los dos se vayan fuera de pista. Muy bien evitado por parte de Verstappen.
PRESIONA RUSSELL
Aguanta el tirón George Russell con Verstappen. Le presiona con el DRS...
AGUANTA SAINZ
Se mantiene en la 3º plaza el madrileño, que tiene a Leclerc por detrás. Russell sigue a Verstappen y Hamilton se acerca al monegasco.
SE MARCHA EL COCHE DE SEGURIDAD
Se mantiene el safety en pista:
- 1º Verstappen
- 2º Russell
- 3º Sainz
- 4º Leclerc
- 5º Hamilton
- 6º Albon
- 7º Tsunoda
- 8º Bearman
- 9º Gasly
- 10º Antonelli
LOS DOS MCLAREN, FUERA
Increíble el inicio de carrera. Verstappen recortaría otros 8 puntos a los McLaren. Una pena para Alonso, que se llevó los daños colaterales.
CARLOS SAINZ ES 3º
Se quedan fuera los dos McLaren. Cerró la puerta Piastri intentando adelantar a Norris que se fue algo largo. Se tocan con Hülkenbeg y Alonso se queda fuera de carrera también.
ARRANCA LA CARRERA
¡¡Se tocan los dos McLaren!! ¡Se llevan puesto a Hülkenberg! ¡Giro al Mundial! Coche de seguridad...
¡VUELTA DE FORMACIÓN
Última prueba antes de la salida. Muchos neumáticos blandos nuevos...
CINCO MINUTOS
Todo listo en el Circuito de las Américas. Cinco minutos para que arranque la sprint.
FERRARI, DESAPARECIDA
Fueron 8º y 9º. Hamilton por delante de Leclerc en un fin de semana en el que, de nuevo, Ferrari no está, ni se la espera...
SAINZ, A POR MÁS
Muy buena clasificación también del madrileño, que partirá desde el 7º puesto mientras que su compañero saldrá 9º. Opciones para sumar algún que otro punto para él.
MEDIA HORA
30 minutos para que dé comienzo la carrera sprint del GP de Gran Bretaña.
ALONSO, LA OTRA SORPRESA
El asturiano logró la 6ª plaza en la clasificación sprint tras una vuelta espectacular. Vuelve a demostrar que es lo mejores pilotos, si no el mejor, en adaptarse al coche y a la pista en poco tiempo. Oportunidad para sumar algún que otro punto.
HÜLKENBERG, LA REVELACIÓN
Lo han puesto todo en Sauber para esta sprint. El piloto alemán partirá desde el 4º puesto. Es la gran sorpresa del fin de semana, por delante de los Mercedes y de los Ferrari. Habrá que ver si el bueno de Nico aguanta el ritmo...
Y DESPUÉS, MCLAREN
Los pilotos papaya volvieron a sucumbir ante el pilotaje de Verstappen. Lando Norris partirá 2º y Oscar Piastri, líder del mundial, 3º. Veremos de qué son capaces en una vez se apague el semáforo y si consiguen arrebatarle la pole a Verstappen.
VERSTAPPEN, EN LA POLE
El piloto neerlandés sigue de dulce y logró la pole en la clasificación sprint de ayer. Nueva oportunidad para seguir recortando puntos a los McLaren en este último arreón de los de Milton Keynes.
MUY BUENAS TARDES
Regresa la Fórmula 1 y lo hace con una carrera al sprint. Ha pasado un tiempo ya desde la última, por lo que veremos que nos depara el Circuito de Austin en cuanto se apaguen los semáforos.