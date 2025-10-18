F1 2025 hoy, en directo: Carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

ALONSO, LA OTRA SORPRESA El asturiano logró la 6ª plaza en la clasificación sprint tras una vuelta espectacular. Vuelve a demostrar que es lo mejores pilotos, si no el mejor, en adaptarse al coche y a la pista en poco tiempo. Oportunidad para sumar algún que otro punto. Compartir en X

HÜLKENBERG, LA REVELACIÓN Lo han puesto todo en Sauber para esta sprint. El piloto alemán partirá desde el 4º puesto. Es la gran sorpresa del fin de semana, por delante de los Mercedes y de los Ferrari. Habrá que ver si el bueno de Nico aguanta el ritmo...

