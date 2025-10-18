Las claves de la investigación del crimen de Traspinedo: Esther López "habría sobrevivido" si hubiera recibido atención tras el atropello

El contexto El escrito de la Fiscalía recoge que el único sospechoso, Óscar S.M., atropelló a la joven, cuyas heridas no eran mortales. Durante la investigación, los forenses concretaron que falleció por un shock multifactorial.

El 5 de febrero de 2022, Traspinedo, Valladolid, quedó conmocionado al hallarse el cuerpo de Esther López, de 35 años, en una cuneta tras un mes desaparecida. Según la Fiscalía, Esther viajaba con Óscar S.M., el principal sospechoso, la última noche que fue vista con vida. Tras una discusión, ella habría dejado la casa del sospechoso y él, presuntamente, la atropelló intencionadamente con su coche. Aunque las heridas no fueron mortales, Esther murió por falta de atención. La Fiscalía acusa a Óscar de asesinato y detención ilegal, pidiendo 18 años de prisión y compensaciones económicas para la familia.

El 5 de febrero de 2022 el municipio vallisoletano de Traspinedo quedó totalmente en shock. Tras llevar un mes en paradero desconocido, el cuerpo de Esther López, una joven de 35 años, aparecía en una cuneta junto a sus pertenencias.

Tal y como recoge un escrito de la Fiscalía sobre este trágico caso, la fallecida viajó durante la madrugada del 13 de enero en el coche del principal sospechoso y última persona que la vio con vida, Óscar S.M., presunto autor de lo que investigan como un asesinato. Ambos habían salido de fiesta y cuando esta acabó, se dirigieron a la casa familiar que el investigado tenía en la localidad.

Pese a que no se conoce qué sucedió en esa vivienda, se cree que surgió una discusión por la que López abandonó el lugar y se fue andando en las que serían sus últimas horas. Desde la Fiscalía indican que este hombre habría seguido presuntamente a la joven con su vehículo Volkswagen T-ROC. En ese momento y conduciendo a 40 kilómetros por hora, alcanzó a Esther por la espalda atropellándola en lo que definen como un acto promovido por la intención de matar.

Al contrario, el acusado asegura que acompañó a esta mujer en su vehículo hasta un punto indefinido y que no volvió a saber nada de ella, discurso que para la Fiscalía no concuerda con la realidad de los hechos. Tanto forenses como investigadores descubrieron que en efecto, Esther fue atropellada, pero que las heridas que sufrió no eran mortales por lo que el varón "la dejó agonizando".

Es por ello que la víctima "podría haber sobrevivido" de haber sido atendida. Sin embargo, habría sido trasladada a otro lugar donde murió por un shock multifactorial de manera agónica y volvió a ser desplazada a una cuneta, donde fue encontrada casi un mes después.

Otro de los puntos a destacar es que la mano de la fallecida reveló una herida compatible con un tenedor, por lo que los investigadores creen que el sospechoso intentaba comprobar si la víctima seguía respirando o no.

La Fiscalía pide 18 años para el sospechoso

La Fiscalía ha pedido 18 años de prisión para Óscar S.M. y ha solicitado la apertura de un juicio oral por el procedimiento de tribunal del jurado. A su vez, solicita el pago de 100.000 euros para cada progenitor de López y 80.000 euros para su hermana.

En el escrito se recogen dos delitos, el de asesinato con alevosía y el de detención ilegal ya que tras el atropello del que no se tuvo ninguna duda desde el primer momento, Esther seguía viva y no se le permitió salir a buscar ayuda.

Cuando se inicie el juicio contra el acusado, este se enfrentaría a un delito de asesinato con alevosía, omisión del deber de socorro, detención ilegal y contra la integridad moral. Por su parte, los padres de la mujer piden 39 años de cárcel y su hermana, 33.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.