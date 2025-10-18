El momento favorito de Alcaraz en la mejor temporada de su carrera: "Si tuviera que elegir..."

El murciano ha desvelado cual ha sido su partido preferido en un curso en el que el tenista ha alcanzado el mejor nivel de tenis de su trayectoria y ha levantado ocho trofeos.

Carlos Alcarazha firmado un año extraordinario. El murciano ha levantado ocho trofeos, dos en Grand Slam, que le han servido para alzarse como el mejor tenista del mundo en la actualidad.

El de El Palmar está en Arabia Saudí como uno de los 6 participantes del 'Six King Slam', el millonario torneo de exhibición. Desde allí, antes de medirse a Jannik Sinner en una final por seis millones de dólares, ha reconocido que está en el mejor momento de su carrera.

Por tanto, es evidente que Carlos ha vivido un año de ensueño que nunca olvidará. Un año en el que ha levantado la mitad de títulos que había ganado en toda su carrera.

"He tenido grandes momentos dentro y fuera de la cancha, ha sido mi mejor año hasta ahora, sin duda. Si tuviera que elegir un momento... no lo sé, es muy difícil elegir uno. Cuando gané Roland Garros fue un gran momento. Cuando gané Montecarlo también, ahí venía de perder en Miami. Me quedo con esos dos momentos", reconocía Alcaraz en las entrevistas posteriores a su victoria ante Taylor Fritz en semifinales del 'Six King Slam'.

Una vez finalizado el torneo en Riad, al español le quedarán dos grandes objetivos para redondear un año inolvidable. Dos logros que de producirse podrían opositar a colarse entre los mejores momentos del curso. La consecución de la Copa Davis y de las Nitto ATP Finals.