Ducati no tira la toalla con Bagnaia: "Esperemos haber encontrado el camino..."

El director general de Ducati, Gigi Dall'igna, ha comentado que han establecido una serie de cambios en la moto del piloto italiano que podrían ayudarle a volver a rendir como se espera de él.

Pecco Bagnaia y Gigi Dall'Igna Pecco Bagnaia y Gigi Dall'Igna Getty

El momento de Pecco Bagnaia es verdaderamente complicado y la abrumadora superioridad de Marc Márquezno está siendo ni mucho menos una circunstancia que facilite la gestión de la situación por parte del italiano.

El GP de Hungría continuó en la misma dinámica que los últimos GP de la temporada. Mientras Marc dominaba todas las pruebas, 'Pecco' no se encontraba y terminó quedándose fuera por primera vez de la Q1.

Sin embargo, desde la escudería establecieron una serie de cambios radicales en la moto del italiano que, ciertamente, desembocaron en un rendimiento positivo durante la carrera larga del domingo.

El director general de Ducati, Gigi Dall'Igna, dio su opinión acerca de su rendimiento en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport': "Hizo una buena carrera. Podría haber terminado incluso más adelante. Está claro que esa no es su posición, pero en comparación con los entrenamientos, en carrera ha dado un importante paso adelante".

Además, el ingeniero veneciano destacó la importancia de las sensaciones por encima del resultado y señaló el objetivo de la escudería con Bagnaia: "Hicimos un cambio bastante importante. Esperemos haber encontrado el camino. Lo importante son sus sensaciones. Solo es cuestión de que encuentre algo de confianza porque sabemos que es un gran campeón y tenemos fe en él".

Cabe recordar que Bagnaia, a pesar de haber terminado noveno en Hungría, aseguró tras la carrera que estaba satisfecho con la carrera sobre todo siendo consciente de que había salido desde la decimotercera posición.

