La desesperación de Hamilton con la decadencia Ferrari: "El ritmo ha desaparecido..."

El piloto británico analizó desde el estupor una sesión de clasificación decepcionante en el Circuito de las Américas en la que el de Ferrari terminó octavo por detrás de Sainz y Alonso.

La dinámica de Ferraridesde la llegada de Lewis Hamilton podría catalogarse como decepcionante. La escudería no levanta cabeza y en el GP de Estados Unidosha comenzado peor de lo esperado.

Históricamente, el Circuito de las Américas había sonreído al equipo italiano y su piloto británico había ganado en seis de doce ocasiones en las que había corrido.

Sin embargo, este 2025, de momento, no está siendo el fin de semana de Ferrari. Hamilton fue octavo, por detrás de Alonso y Sainz, después de ver como el buen ritmo de los Libres 1 se desvanecía. Por su parte, Leclercterminó en décima posición.

"Ese no era el ritmo que esperábamos. Teníamos una pinta decente pero el ritmo ha desaparecido, ocho décimas es mucho tiempo", analizaba Hamilton ante los medios presentes en Austin después de la clasificación.

Este resultado es un nuevo paso hacia lo que parece una nueva realidad. Lo que es cierto es que la histórica escudería está cada vez más lejos de competir por victorias y más cerca de asentarse en la zona media de la parrilla.

Tras la finalización de la fecha en Austin, Texas, quedarán cinco GP para el desenlace de la temporada. Seis pruebas (incluyendo carreras y 'sprint') en las que el equipo intentará revertir la situación para recuperar la ilusión de cara al Mundial de 2026.