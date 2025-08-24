Ahora

Marc Márquez, en la 'pole'

MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Hungría de motociclismo

Sigue en directo el desarrollo de la jornada del domingo en el Gran Premio de MotoGP en Hungría con el plato fuerte del fin de semana, la carrera.

¡¡HASTA AQUÍ EL GRAN PREMIO DE HUNGRÍA!!

Séptimo doblete consecutivo, décimo de la temporada para Marc Márquez que cada vez tiene más cerca su noveno título Mundial. Pedro Acosta fue segundo en el que ya es su mejor resultado esta temporada con KTM. Bezzecchi fue tercer y Jorge Martín, cuarto. El madrileño salía desde la decimosexta posición y terminó ganando doce posición. Espectacular. Álex Márquez no tuvo su día, cruzó la línea de meta en decimocuarto lugar. Bagnaia fue noveno en otro gran premio para olvidar del turinés. En Moto2 ganó David Alonso tras una gran remontada y en Moto3, con un final de infarto, se llevó la victoria Máximo Quiles. El próximo GP aterrizará en Cataluña dentro de dos semanas y lo mejor de todo es que lo podrás seguir en directo en 'laSexta' y en 'Mega'. Las clasificaciones, la 'sprint' y las carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3. Imposible que te lo pierdas. ¡¡Hasta entonces!!

¡¡BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE HUNGRÍA!!

Ha sido un fin de semana increíble plagado de espectáculo. Las carreras de Moto3 y Moto2 han dejado un espectáculo fuera de lo común. Máximo Quiles y David Alonso se han llevado la victoria en sus respectivas categorías en la última vuelta. Por lo que respecta a la categoría reina, Marc Márquez parte desde la 'pole', le acompañan en la primera línea, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannatonio. Estaremos muy pendientes de Álex Márquez y 'Pecco' Bagnaia, que salen más atrás de lo normal. Acosta también podría dar la sorpresa. Os lo contamos todo, aquí, en 'laSexta'.

