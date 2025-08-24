Marc Márquez, en la 'pole'
MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Hungría de motociclismo
Sigue en directo el desarrollo de la jornada del domingo en el Gran Premio de MotoGP en Hungría con el plato fuerte del fin de semana, la carrera.
¡¡HASTA AQUÍ EL GRAN PREMIO DE HUNGRÍA!!
Séptimo doblete consecutivo, décimo de la temporada para Marc Márquez que cada vez tiene más cerca su noveno título Mundial. Pedro Acosta fue segundo en el que ya es su mejor resultado esta temporada con KTM. Bezzecchi fue tercer y Jorge Martín, cuarto. El madrileño salía desde la decimosexta posición y terminó ganando doce posición. Espectacular. Álex Márquez no tuvo su día, cruzó la línea de meta en decimocuarto lugar. Bagnaia fue noveno en otro gran premio para olvidar del turinés. En Moto2 ganó David Alonso tras una gran remontada y en Moto3, con un final de infarto, se llevó la victoria Máximo Quiles. El próximo GP aterrizará en Cataluña dentro de dos semanas y lo mejor de todo es que lo podrás seguir en directo en 'laSexta' y en 'Mega'. Las clasificaciones, la 'sprint' y las carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3. Imposible que te lo pierdas. ¡¡Hasta entonces!!
HABLA MÁRQUEZ
"En esa primera curva cuando he visto que Bezzecchi iba por dentro, he soltado los frenos. Por suerte he salvado la caída. A partir de ahí la carrera cambió. Iba fluyendo por la pista así que súper contento".
HABLA ACOSTA
"Hemos gestionado muy bien la situación para mejorar la moto con respecto a lo que hicimos en la 'sprint'. Gracias al equipo porque ayer se quedaron hasta las dos de la madrugada trabajando".
HABLA BEZZECCHI
"No sé que ha pasado con Marc al principio. Lo he dado todo, ha sido una carrera fantástica porque no tenía el ritmo. Muy contento con el resultado, otro gran fin de semana. Gracias al equipo".
MUCHA ALEGRÍA TAMBIÉN PARA ACOSTA Y KTM
Lo celebran con rabia piloto y escudería. Es el mejor resultado de la temporada para el murciano.
LO CELEBRA CON RABIA JORGE MARTÍN
No es para menos. Salía decimosexto el madrileño y ha terminado cuarto. Increíble.
¡¡MARC MÁRQUEZ GANA EL GP DE HUNGRÍA!!
Séptimo doblete consecutivo, décimo de la temporada. Lo de Márquez es ya indescriptible. Acosta consigue su mejor resultado del año, ha sido tercero, lo mismo para Jorge Martín que ha sido cuarto. Bezzecchi ha sido tercero.
¡¡ÚLTIMA VUELTA!!
Pasa Bagnaia a Espargaró, se pone octavo el de Ducati.
SE PONE QUINTO MARINI
Adelanta el de Honda a Morbidelli, gran fin de semana del joven italiano.
¡¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL!!
Márquez sigue primero, Acosta es segundo y todo apunta a que Bezzecchi será tercero. Martín está muy lejos de su compañero de equipo para intentarlo.
¡¡JORGE MARTÍN ES CUARTO!!
Qué remontada del español. Cómo está disfrutando. Ojo que podría intentar asaltar el podio.
DURA CAÍDA DE ZARCO
Perdió el control de su Honda a gran velocidad en una curva. Aún así, parece que está bien.
¡¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL!!
Marc Márquez se estaría apuntando su séptimo doblete consecutivo, Acosta y Bezzecchi se subirían al podio con el de Cervera.
OJO MARTÍN QUE ESTÁ VOLANDO
Le ha recortado casi medio segundo a Morbidelli en la última vuelta. No lo ha dicho todo el vigente campeón.
PELEA DE ESPARGARÓ Y BAGNAIA
Luchan por el octavo puesto. Pol, que sustituía a Maverick Viñales, está cuajando una carrera muy completa.
¡¡AL SUELO MILLER!!
Segunda caída del de Pramac en esta carrera del GP de Hungría, no está siendo su día.
¡¡ACOSTA ES SEGUNDO!!
Le ganó la partida a Bezzecchi en una bonita batalla. Estaría consiguiendo el mejor resultado de la temporada para él.
JORGE MARTÍN ES QUINTO
Sigue sumando posiciones el de San Sebastián de los Reyes. Carrerón el que está cuajando.
AL SUELO ALDEGUER
Perdió el tren delantero de su moto cuando rodaba quinto. Muy mala suerte del de Gresini que estaba rodando en buenos tiempos.
SE ACERCA ACOSTA A BEZZECHI
Busca el murciano la segunda posición, se pega mucho al italiano.
TREMENDO EL SUSTO DE BASTIANINI
THAT WAS 🤯
Unlucky for @Bestia23 but thankfully he walks away unscathed 😱 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/YMd70MFTmi— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025
¡¡AHORA SÍ: MÁRQUEZ SE PONE PRIMERO!!
Adelanta a Bezzecchi en la primera curva. Aguantó todo lo que pudo el italiano veremos si puede contraatacar.
APRIETA MARC
No se despega de Bezzecchi, el de Aprilia puede empezar a tener problemas. Lleva neumático blando trasero.
INTERCAMBIO DE GOLPES ENTRE BEZZECCHI Y MÁRQUEZ
Adelantó Marc en la curva uno pero se la devolvió el italiano. Se repite la secuencia en el segundo sector. Qué bonita batalla. Lidera el italiano.
SE PONE ACOSTA TERCERO
Buen adelantamiento del murciano a Morbidelli. Ahora mismo Pedro se subiría al podio.
¡¡VUELTA RÁPIDA PARA MARC!!
Aprieta el líder del mundial y ya está a medio segundo de Bezzecchi.
SE PONE MÁRQUEZ SEGUNDO
Gran adelantamiento del de Cervera a Morbidelli.
AL SUELO MIR Y RAÚL FERNÁNDEZ
Se cayó primero Raúl y luego el mallorquín. Ambos están bien.
ACOSTA ESTÁ CUARTO
Buen ritmo del murciano de momento aunque tiene cerca a Aldeguer.
SE ESCAPA BEZZECCHI
Poco más de medio segundo respecto a Morbidelli, que a su vez le saca cuatro décimas a Marc.
¡¡QUE SALIDA DE JORGE MARTÍN!!
El vigente campeón es sexto. Ha ganando diez posiciones en estas primeras vueltas.
AL SUELO TAMBIÉN ÁLEX MÁRQUEZ
Se vuelve a levantar el de Gresini pero con pocas opciones de conseguir un buen resultado.
AL SUELO BASTIANINI
Vaya susto de la 'Bestia' que se fue al suelo y cruzó el asfalto deslizándose. Tuvieron que esquivarle el resto de pilotos. Sin males mayores.
BUENA SALIDA DE BAGNAIA
Ha pasado de la decimotercera a la octava posición.
¡¡COMIENZA EL GP DE HUNGRÍA!!
Mala salida de Márquez que está tercero, puede que tenga daños en la moto. Morbidelli es segundo y Bezzecchi primero.
ESPERAMOS UNA SALIDA LIMPIA
Los pilotos no quieren que se repita lo de la 'sprint' de ayer en la que Quartararo casi se lleva por delante a Márquez y compañía.
¡¡CINCO MINUTOS PARA QUE EMPIECE EL GP DE HUNGRÍA!!
Pilotos listos, motos listas, escuderías listas. Todo listo para que de comienzo el espectáculo.
PROBLEMAS PARA DI GIANNANTONIO
Parece ser que el italiano ha tenido algún tipo de problema mecánico en una de las vueltas de calentamiento. Ahora mismo el pupilo de Valentino Rossi debate con su escudería la posibilidad de cambiar la moto.
SUENA EL HIMNO DE HUNGRÍA
Menos de diez minutos para que comience la carrera. Caras de concentración en los pilotos que ya están preparados en la parrilla de salida.
¡¡QUINCE MINUTOS PARA QUE COMIENCE EL GRAN PREMIO DE HUNGRÍA!!
Recordamos que Marc Márquez podría convertirse en el primer campeón en este circuito de Balaton Park. Bezzecchi, Di Giannantonio, Quartararo o Bastianini parecen ser los que más posibilidades tienen de evitarlo.
RECORDAMOS LA PARRILLA DE SALIDA DE MOTOGP
Álex Márquez y Jack Miller cumplen sanción por su incidente con Bagnaia en los libres del viernes:
A slightly different #MotoGP grid today comparing with yesterday 👀#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/9DYDNGWDMw— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025
Y ASÍ QUEDA LA CLASIFICACIÓN GENERAL DE MOTO2
🔝 @18ManuGonzalez is still on top of the #Moto2 standings ahead of Aron Canet but Diogo Moreira got some points #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/8O3HGrpJly— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025
ASÍ QUEDA EL MUNDIAL DE LA CATEGORÍA MÁS PEQUEÑA
Rueda sigue líder pero sus perseguidores le recortan distancia:
69 points separate @ruedajr99 & @Angelpiqueras18 📊#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/Pnxd1oRniA— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025
EL FINAL DE MOTO3 TAMBIÉN HA SIDO UNA LOCURA
An absolute grandstand finish with Quiles winning by 0.018s 🏆⚔️#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/SSW92PWBdR— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025
¡¡VICTORIA AGÓNICA DE DAVID ALONSO EN MOTO2!! LA PRIMERA DE SU VIDA
A CRAZY FINISH AND DAVID ALONSO GETS HIS FIRST #Moto2 WIN 🤯🤯🤯#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/Z59b3yVvKB— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025
¡¡BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE HUNGRÍA!!
Ha sido un fin de semana increíble plagado de espectáculo. Las carreras de Moto3 y Moto2 han dejado un espectáculo fuera de lo común. Máximo Quiles y David Alonso se han llevado la victoria en sus respectivas categorías en la última vuelta. Por lo que respecta a la categoría reina, Marc Márquez parte desde la 'pole', le acompañan en la primera línea, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannatonio. Estaremos muy pendientes de Álex Márquez y 'Pecco' Bagnaia, que salen más atrás de lo normal. Acosta también podría dar la sorpresa. Os lo contamos todo, aquí, en 'laSexta'.