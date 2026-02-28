Al menos 15 muertos y 28 heridos tras estrellarse avión militar en Bolivia

¿Qué ha pasado? El siniestro se produjo este viernes por la tarde cuando un avión militar cayó cuando aterrizaba en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz, Bolivia, sin que se conozcan por el momento las causas.

Tragedia mortal en Bolivia. Al menos 15 personas han fallecido, otras 28 han resultado heridas, y varios vehículos han quedado destrozados tras el accidente de un avión militar registrado este viernes por la tarde en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz, Bolivia, sin que se conozcan por el momento las causas del siniestro, cuyas víctimas mortales podrían ir en aumento.

"La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) comunica a la opinión pública que, en horas recientes, una aeronave tipo Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), durante maniobras de aproximación y aterrizaje, sufrió un accidente que derivó en su caída sobre el Puente Bolivia, en la ciudad de El Alto", ha informado en la propia FAB en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Por su parte, la ministra de Salud del país, Marcela Flores, ha confirmado que el total de heridos como consecuencia del accidente asciende a 28 personas, todas ellas distribuidas entre los distintos hospitales de la capital. Previamente, el cuerpo nacional de Bomberos había reportado la existencia de personas heridas, si bien no proporcionó cifras concretas.

Además de la aeronave de tipo Hércules, entre los vehículos siniestrados se encuentran también furgonetas particulares, minibuses e incluso un tráiler, que fueron golpeados cuando el aeroplano se precipitó en la zona. Así, el incidente ha requerido la activación de "los protocolos de emergencia correspondientes" por parte de las fuerzas del país y "en coordinación con las instancias competentes para la atención de la situación".

También se ha establecido la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) con el fin de "establecer las verdaderas causas de este accidente aeronáutico", "por expresa disposición del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana" y tal y como contempla el 'Manual MAPO-3'. "La Institución mantendrá informada a la ciudadanía a través de los canales oficiales, conforme se cuente con información verificada", concluye la nota de la FAB.

Flores ha señalado más tarde, en rueda de prensa, que el operativo de rescate y traslado sanitario ha sido coordinado por policías y bomberos bajo la cobertura del Sistema Único de Salud (SUS) y del Ministerio.

Altercados en el lugar del siniesto

De acuerdo con la agencia boliviana de noticias ABI, la aeronave accidentada transportaba dinero, lo que habría llevado a decenas de personas a concentrarse en el lugar del accidente para intentar recoger billetes diseminados. Agentes de seguridad del aeropuerto han empleado agentes químicos para dispersar a la multitud.

En este contexto, ha lamentado la ministra, algunas de las ambulancias desplazadas hasta el aeropuerto han sufrido ataques por parte de los allí presentes. "No es posible que mientras se intenta salvar vidas, algunas personas actúen violentamente. La prioridad es la atención de los pacientes", ha sentenciado.

En este sentido, la institución liderada por Flores ha informado de que el dinero, transportado hacia el Banco Central de Bolivia, "no cuenta con validez legal en su estado actual", y ha instado a la ciudadanía a "no aproximarse al área del siniestro para recolectar estos valores" y a "mantener el respeto por las víctimas, priorizando la seguridad personal y el acceso irrestricto de los equipos de rescate y salud que trabajan en la zona". "Se recuerda que lo más importante y doloroso de este suceso es la afectación a las vidas humanas y el luto de las familias, prioridades que deben prevalecer sobre cualquier interés material", continúa el escrito ministerial.

En total, para la atención en el lugar se han desplegado cinco ambulancias del sistema de salud, dos unidades de la Caja Nacional de Salud, dos unidades de la Caja Petrolera de Salud y nueve ambulancias en servicio, según el Ejecutivo boliviano, cuyos datos "han sido consolidados por el viceministerio de Gestión del Sistema Nacional de Salud, instancia que se encuentra en monitoreo permanente de las brigadas de emergencia desplegadas en la zona del siniestro".

