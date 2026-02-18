'Jugones' prueba 'La Monumental', el buque insignia de Madring

Raúl Rojo ha rodado en parte del trazado madrileño, que en semana santa espera tener una primera capa de asfalto.

'Jugones' estuvo este martes en Madring para comprobar de primera mano en qué punto se encuentran las obras del circuito que acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1 en septiembre.

Luis García Abad, director de la carrera, afirma que van por buen camino y, con el circuito al 65%, se pone fechas.

"Nuestro objetivo es tener en semana santa una primera capa de asfalto completamente extendida sobre el circuito", ha explicado.

Madring tiene 1.700.000 metro cuadrados de superficie y su buque insignia es La Monumental, una curva que marcará época.

"Una peraltada con un 24º y 547 metros de largo, es un auténtico 'trasto' en el punto de vista de curva", señala Abad sobre una zona por la que los pilotos pasarán a más de 300 kilómetros por hora.

"A partir de ahora empezaremos a preguntarnos quién se parece a Madrid", añade el director del Gran Premio.