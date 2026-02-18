Ahora

Está al 65%

'Jugones' prueba 'La Monumental', el buque insignia de Madring

Raúl Rojo ha rodado en parte del trazado madrileño, que en semana santa espera tener una primera capa de asfalto.

madring

'Jugones' estuvo este martes en Madring para comprobar de primera mano en qué punto se encuentran las obras del circuito que acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1 en septiembre.

Luis García Abad, director de la carrera, afirma que van por buen camino y, con el circuito al 65%, se pone fechas.

"Nuestro objetivo es tener en semana santa una primera capa de asfalto completamente extendida sobre el circuito", ha explicado.

Madring tiene 1.700.000 metro cuadrados de superficie y su buque insignia es La Monumental, una curva que marcará época.

"Una peraltada con un 24º y 547 metros de largo, es un auténtico 'trasto' en el punto de vista de curva", señala Abad sobre una zona por la que los pilotos pasarán a más de 300 kilómetros por hora.

"A partir de ahora empezaremos a preguntarnos quién se parece a Madrid", añade el director del Gran Premio.

Las 6 de laSexta

  1. Marlaska afirma que "no sabía nada" de la denuncia contra el DAO y que dimitirá "si la víctima no se ha sentido protegida"
  2. Yolanda Díaz no acudirá al acto de Rufián ni a la presentación de la nueva alianza de Sumar: "Es el momento de las formaciones políticas"
  3. Sigue la sangría en el equipo de Ayuso: dimite 'Rasputín', su gurú educativo y padrino de Viciana y 'Los Pocholos'
  4. Mensajes de WhatsApp, emojis y sin debate: así aprobó Vox un presupuesto de 14 millones de euros
  5. Detenido por asesinato el marido y padre de la mujer y la niña degolladas en Xilxes (Castellón)
  6. Un mes del accidente de Adamuz: las incógnitas que siguen abiertas tras la tragedia