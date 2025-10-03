Desvelan los planes de Djokovic: ¿Cuándo se retirará?

Mark Knowles, ex número 1 en dobles, ganador de tres Grand Slams y entrenador de Jessica Pegula, ha afirmado que el serbio "planea jugar en 2026 y 2027".

Tras la retirada de Rafa Nadal y después de alzar su ansiado oro en los Juegos Olímpicos, es toda una incógnita saber hasta cuándo aguantará Novak Djokovic en el circuito.

Muchas voces apuntan a que 2026 será su última temporada, pero hay quien afirma que también jugará en 2027, dejando la puerta abierta a participar en los JJOO de Los Ángeles en 2028.

Así lo ha señalado Mark Knowles, ex número 1 en dobles, ganador de tres Grand Slams y entrenador de Jessica Pegula, en el podcast 'TheInside In-Tennis'.

"Lo que he oído es que Djokovic planea jugar en 2026 y 2027. Es evidente que no piensa en retirarse en absoluto. Le gustan los retos y sigue creyendo en sí mismo. Es obvio que está concentrado en ganar su 25.º Grand Slam. En otros torneos, no deberíamos esperar demasiado de él", ha explicado.

Knowles cree que el balcánico es un 'rara avis': "No creo que ningún tenista pueda encontrar la motivación para seguir jugando después de todo lo que ha logrado, pero él sí. Nadie ha vencido al tiempo, pero él está cerca. Está luchando contra el tiempo".

Y es que, según el entrenador, la irrupción de Alcaraz y Sinner le ha motivado: "Estoy seguro de que cuando ve que los expertos creen que ya no puede vencer a Carlos y Jannik, le da una motivación extra. Es un verdadero reto para él".