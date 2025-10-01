Ahora

Quedan cinco carreras y...

El récord de Marc Márquez que ningún otro campeón había logrado en MotoGP

El de Ducati se ha convertido en el piloto de MotoGP que antes celebró un título: todavía quedan cinco citas.

Marc Márquez Marc Márquez Getty

En el Gran Premio de Japón, donde tantas veces corrió en casa con la Honda, Marc Márquez confirmó el título de su regreso. Ese en el que superó un calvario de lesiones que estuvieron a punto de retirarle del motociclismo. Y también batió el récord de precocidad del campeonato.

Marc se ha convertido en el piloto que antes celebró su título mundial: todavía quedan cinco carreras en el mundial. Son Indonesia, Australia, Malasia, Portugal y Valencia.

Márquez le ha arrebatado el récord a Valentino Rossi (en 2002 y 2005) y al propio Marc (en 2019).

Más récords

Hay más récords. Marc es el piloto con más distancia entre el primer título que logró y este último. Desde 2010, cuando fue campeón en 125cc, a este 2025 como campeón en MotoGP con la Ducati.

También en la categoría reina ha superado ese récord que poseía Giacomo Agostini: de 2013, su primer título, a 2025.

