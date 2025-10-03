El juicio del fiscal general será del 3 al 13 de noviembre: declararán 40 testigos, incluido el novio de Ayuso

Los detalles Las sesiones del histórico juicio se celebrarán los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre. Está previsto que declaren también el jefe de gabinete de Ayuso y el que fuera líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, entre otros políticos.

Ya hay fecha para que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo de los acusados. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado entre el 3 y el 13 de noviembre el histórico juicio, fechas en las que desfilarán por el Alto Tribunal hasta 40 testigos.

En concreto, las sesiones del juicio contra Álvaro García Ortizse celebrarán los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre, en jornadas de mañana y tarde, que comenzarán a las 10:00 horas. Está acusado de un delito de revelación de secretos por presuntamente haber filtrado el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, había enviado al fiscal del caso contra él, en el que reconocía la comisión de dos delitos fiscales.

Además, el Supremo ha dictado el auto de admisión de pruebas solicitadas por las partes y declara pertinente la declaración de 40 testigos, entre los que se encuentran ocho fiscales, dos responsables de prensa de la Fiscalía, 12 periodistas, 11 guardias civiles de la UCO, cuatro políticos, dos abogados, y el propio González Amador como acusador particular.

Quiénes declaran

Esos ocho fiscales son Julián Salto, Almudena Lastra, Pilar Rodríguez Fernández, Diego Villafañe, Agustín Hidalgo de Morillo, María Antonia Sanz Gaite, Esmeralda Rasillo, y Diego Lucas Álvarez. También declararán los responsables de prensa de la Fiscalía General, Mar Hedo, y de la de Madrid, Iñigo Corral.

Entre los cargos políticos citados está el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, también conocido como M.Á.R., que difundió la información errónea de que era la Fiscalía quien buscaba un pacto con González Amador. A raíz de aquella noticia errónea, recordemos, la Fiscalía emitió un comunicado aclarando que la iniciativa para alcanzar un pacto había partido de su defensa, aunque el proceso se ha ido centrando más en la filtración del correo a la prensa que en aquella nota oficial.

También declararán Francesc Vallés y Pilar Sánchez Acera, ambos con cargos en Presidencia del Gobierno en la época de los hechos, y Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid, que acabó dimitiendo tras desatarse una crisis interna cuando se supo que había ido a una notaría para dejar constancia de unos mensajes que recibió de Moncloa con información sobre el novio de Ayuso.

Los 12 periodistas son Miguel Ángel Campos, Esteban Urreiztieta, Alfonso Pérez Medina, Cynthia Coiduras, José Manuel Romero, José Precedo, Isaac Blasco, Olivia Moya, Marcos Pinheiro, Fernando Peinado, Berta Carrero, y Juan José Mateo. La lista se completa con los abogados Carlos Neira y Eugenio Ribón, y con González Amador, además de los 11 funcionarios de la UCO.

El tribunal, en cambio, rechaza las testificales de Óscar López, jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el momento de los hechos y actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública; del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; de David del Campo, ex jefe de gabinete de Lobato; y de la periodista Angélica Rubio, al no haberse acreditado la pertinencia o relación de su testimonio con respecto a los hechos que van a ser enjuiciados.

El fiscal irá el último

El propio García Ortiz declarará en último lugar, tal y como ha solicitado su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado.

Por otra parte, el tribunal admite la documental y la pericial solicitada por las acusaciones particular y popular, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en nombre del fiscal general. Acepta la pericial solicitada por todas las acusaciones de tres funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que declararán también, en este caso a petición de todas las partes, como testigos.

Asimismo, admite como prueba anticipada, solicitada por varias acusaciones, que se requiera a la Fiscalía de Madrid y a la Fiscalía General del Estado que aporten, siempre que existan, los expedientes gubernativos de las daciones de cuenta referidas al procedimiento de González Amador y las sociedades Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medio Ambiente y cualquier otro relacionado con los mismos.

Además, la Sala requiere a la 'Cadena SER' que aporte la grabación del programa 'Hora 25' del día 13 marzo de 2024 desde las 23:15 hasta las 23:30 horas, así como la certificación completa con hora de publicación de la noticia de las 23:51 horas del mismo día, en la que el periodista Miguel Ángel Campos avanzaba que el abogado de González Amador había ofrecido una conformidad y reconocido dos delitos contra la Hacienda Pública.

El tribunal que juzgará al fiscal general del Estado estará formado por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana María Ferrer, Carmen Lamela y Susana Polo, que será la ponente de la sentencia.

