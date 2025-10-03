¿Qué ha cambiado en Bagnaia tras el título de Marc Márquez?: "Solo digo lo que Ducati me dice que diga"

El italiano se ha mostrado muy agresivo con su equipo en Indonesia, sobre todo cuando le han preguntado por el 'favor' que le pidieron al VR46 para que recuperase sensaciones.

A pesar de volver a ganar seis meses después el mismo día en el que Marc Márquez levantó su noveno Mundial, parece que PeccoBagnaia no está del todo contento.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Indonesia, el italiano cargó contra Ducati y aumentó la tensión en el box.

"Cuando tuve lo que pedí, volví a luchar por las primeras posiciones. Tuve que esperar a la prueba de Misano para probar cosas diferentes y, a partir de ahí, piloté como sé hacerlo", señaló.

Pues bien, tras sus palabras, UccioSalucci, el team principal del equipo VR46, confirmó que Ducati les pidió que le cedieran una GP24 de Franco Morbidelli para los test de Misano, lo que supuso un punto de inflexión para Pecco.

Sobre las palabras del jefe del equipo de Valentino Rossi le han preguntado a Bagnaia, que ha vuelto a mostrarse muy agresivo en su respuesta.

"Llevo toda la temporada hablando de cosas para ser lo más claro posible, pero solo soy el piloto. El técnico es Gigi (Dall'Igna), y yo solo digo lo que Ducati me dice que diga. No quiero hablar de ningún aspecto técnico", ha replicado. ¿Qué ha cambiado en el italiano tras el título de Marc Márquez?