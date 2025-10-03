La posición de Lance Stroll desata la euforia en Aston Martin: no sólo Fernando Alonso va rápido en Singapur

El asturiano fue el más rápido en los primeros libres... y cuarto en los segundos entrenamientos. El Aston Martin es muy competitivo este fin de semana.

Los dos Aston Martin se han colado entre los mejores en los entrenamientos libres del viernes del Gran Premio de Singapur. Una buenísima noticia para Fernando Alonso. Porque si Lance Stroll, su compañero de equipo, también ha conseguido marcar los mejores tiempos es porque el coche verde es muy competitivo.

Fernando marcó el cuarto mejor tiempo, a sólo una décima del McLaren de Oscar Piastri y en la misma de Max Verstappen.

Fue sexto Lance Stroll, a medio segundo del liderato. Un muy buen resultado para el piloto canadiense.

Y en el box de Aston Martin lo celebraron. Según contaron en 'DAZN', los mecánicos empezaron a aplaudir cuando vieron que Max sólo podía igualar el tiempo de Fernando. Después sonreían al ver el tiempo de Lance.

Venían de la felicidad de Libres 1

El viernes de Fernando ha sido muy brillante. En los primeros entrenamientos libres de la jornada fue el más veloz de la sesión.

Ya avisó el asturiano y también el equipo de que Singapur sí era una pista favorable para ellos. Pero aspiraban a los puntos. Quizá después de estos resultados del viernes sueñen con algo más... incluso con el podio del domingo si en la clasificación sale todo a la perfección.