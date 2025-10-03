Dura caída de Marc Márquez en Indonesia

El campeón de MotoGP se fue al suelo en dos ocasiones en la Práctica y se quedó por primera vez en la temporada fuera de Q2.

Jornada negra para Ducati y muy accidentada para Marc Márquez en Mandalika. Por primera vez desde 2023, las dos motos oficiales se han quedado fuera de la Q2.

En el caso de PeccoBagnaia, se había visto en más de una ocasión este año, pero el de Cervera mantenía pleno de Q1.

Sin embargo, y a pesar de afirmar en la previa del Gran Premio de Indonesia que no se quería hacer daño, el eneacampeón se ha ido dos veces al suelo.

La primera, en la curva 10 y a 29 minutos de la conclusión de la sesión, sin más riesgo después de que perdiera el tren delantero de su Desmosedici y se deslizara con su GP25.

Eso sí, la segunda sí entrañó más peligro. En la curva 5, cuando marchaba 20º, perdió el control, salió por los aires y se llegó a golpear en la cabeza, pero afortunadamente se levantó y fue a su box para volver a salir a pista.

Al final Fabio Quartararo le sacó de las primeras posiciones en el último momento y Marc deberá ir a la repesca, algo que no hacía desde Alemania 2024.

Bezzecchi ha dominado con puño de hierro la sesión sacándole 0.408 a Aldeguer y 0.424 a Acosta.