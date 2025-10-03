Pacientes de cáncer de mama denuncian retrasos también en las revisiones tras el tratamiento en el Virgen del Rocío

El contexto La misma asociación que ha visibilizado los fallos en el programa de cribado asegura que los retrasos se extienden también a las revisiones oncológicas, con demoras de hasta un año en el hospital sevillano.

En Andalucía, los fallos en el protocolo de detección precoz del cáncer de mama podrían ser solo una parte de un problema mayor. Las pacientes denuncian retrasos también en las revisiones oncológicas, con demoras de hasta un año en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 'El Correo de Andalucía' recoge testimonios de afectadas y de la asociación Amama, que ha visibilizado los casos de mujeres no notificadas en tiempo tras mamografías sospechosas.

Los fallos en el protocolo de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía podrían ser solo la punta del iceberg. En plena polémica, las pacientes denuncian que los retrasos se extienden también a las revisiones oncológicas, con demoras de hasta un año en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Así lo recoge este viernes 'El Correo de Andalucía', que cita testimonios de pacientes y a la asociación Amama, la misma que viene visibilizando las denuncias de mujeres que participaron en el programa de cribado y no fueron avisadas hasta meses o años después de que su mamografía arrojara una sospecha de cáncer.

La presidenta de la asociación, Ángela Clavero, que este jueves jueves se reunió con la consejera andaluza de Salud, Rocío Hernández, junto a varias mujeres afectadas, indicó que en ese mismo encuentro también se abordó el tema de los retrasos en las revisiones posteriores al tratamiento, según recoge el citado medio local. Claverol, que habla de retrasos de seis meses a un año, señala que llevan denunciándolo ya tres años.

Un problema que, según la asociación, no afecta por igual a todos los hospitales, sino que sería en el Virgen del Rocío donde más tienen que esperar las pacientes. Fuentes de Salud citadas por 'El Correo' confirman que se habló del tema en la reunión y que la consejera se ha comprometido a revisar "el estado de los procedimientos" junto a la gerencia del citado hospital sevillano.

