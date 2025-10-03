A Fernando Alonso no se le escapa una: el único piloto que reconoce una pieza del Red Bull en un reto de la F1

La competición reta a los pilotos a averiguar qué pieza es esa que se puede ver en el vídeo... y sólo el asturiano ha podido reconocerlo.

Durante sus más de veinte años de carreras, Fernando Alonso no sólo ha demostrado que es uno de los mejores pilotos, también se ha mostrado eficaz en otras facetas. Porque el asturiano, piloto de Aston Martin, está atento a absolutamente todos los detalles.

Se vuelve a demostrar en un reto que la Fórmula 1 ha hecho a los pilotos. Les muestra un conducto de freno y deben adivinar qué pieza es.

Algunos lo aciertan sí, pero sólo Fernando es capaz de decir de qué coche es. Efectivamente es del Red Bull.

A Fernando Alonso no se le escapa una. Está atento a todo y conoce a la perfección cómo son los coches de sus rivales. En este caso del Red Bull. Ni el propio Max Verstappen averiguó que se trataba de su propio monoplaza.