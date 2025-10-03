La apuesta de los pilotos de la F1: ¿Creen que Verstappen puede luchar con los McLaren por el título?

George Russell y Esteban Ocon sí confían en el neerlandés... mientras que Alex Albon y Charles Leclerc lo ven mucho más complicado.

Es la gran pregunta que sobrevuela el paddock de la Fórmula 1: ¿Llegará Max Verstappen a la lucha por el mundial que mantienen Oscar Piastri y Lando Norris, los dos McLaren? Varios pilotos han respondido en el Gran Premio de Singapur y está claro que no se ponen de acuerdo.

Porque hay dos pilotos que sí creen en Max: son Esteban Ocon y George Russell. Ambos le han dado muchas opciones. "Todos conocemos a Max y sabemos lo peligroso que es cuando hay algo que obtener, así que hay una gran posibilidad", ha dicho el piloto del equipo Haas.

Charles Leclerc baja mucho ese porcentaje y coincide con Isack Hadjar: "Le doy un 20%. La diferencia es grande, aunque nunca se sabe, no creo sea suficiente para batir a McLaren".

Por último, Alex Albon cree que si hay un accidente entre los dos McLaren entonces ya sí se meterá Max en la pelea. Si no es así, baja mucho el porcentaje: "Un choque entre Lando y Oscar y está de vuelta en el juego. Le doy 15%".

Piastri llega a Singapur con 324 puntos. Por detrás está Lando con 299. Y más lejos ya asoma Max Verstappen con 255 puntos después de sus dos victorias consecutivas en Monza y Bakú.