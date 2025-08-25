El plan que Márquez le desveló a Pedrosa tras el GP de Hungría: "He jugado un poquito..."

El de Cervera le confesó a su excompañero de equipo la jugada que llevó a cabo en la última vuelta del Gran Premio de Hungría.

Marc Márquez volvió a dominar un gran premio de MotoGP esta temporada. Este hecho ya no es noticia y, pasados ya el ecuador de curso, la única duda que queda ya es saber cuando el de Cervera certificará matemáticamente su noveno título mundial.

Lo cierto es que enfrentándose a un circuito nuevo, como era Balaton Park, se podía esperar algo más de igualdad entre el resto de la parrilla de la parrilla y el propio Marc. Viendo los resultados, está claro que no fue así.

El de Ducati firmó una mala salida que le hizo perder hasta tres posiciones, pero rápidamente recuperó el liderato y lo mantuvo hasta el final de la carrera. Fue en la última vuelta en la que Márquez llevó a cabo una jugada algo extraña.

Se la explicó a Dani Pedrosa en 'DAZN' una vez terminada la carrera: "Hoy sabía que el blando tenía cinco vueltas mejor que el medio. Pero he visto esta mañana en el warm up que con el medio lograba ir igual que los otros con el blando esas primeras cinco vueltas. No tener más, pero ir igual".

"Luego al final de carrera el neumático era muy estable. De hecho la última vuelta he jugado un poquito y me he probado y he vuelto a bajar los 37, cosa que significa que el neumático era súper constante. Pero lo tenía súper claro desde el warm up que tocaba decidir por esa opción porque era la más segura y la más rápida para mí", reconoció Márquez.