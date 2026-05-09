La genial reacción de Bagnaia y Tardozzi a la proeza de Márquez en la clasificación de Le Mans

El piloto turinés y el jefe de Ducati se quedaron asombrados en el 'box' de la escudería italiana después de que Marc batiera el récord del circuito para meterse de lleno en la 'Q2' de la 'qualy'.

Marc Márquez había comenzado el Gran Premio de Francia con muy malas sensaciones. El ilerdense no fue capaz de clasificarse de manera directa a la 'Q2' haciéndole pasar por una 'Q1' en la que no suele estar.

Aún así, a pesar de no ser uno de sus circuitos favoritos y de seguir algo renqueante con su hombro, Marc sacó la magia a relucir en la primera sesión de la 'qualy'. Fue tal su exhibición que Davide Tardozzi y 'Pecco' Bagnaia se quedaron alucinados en el 'box' de Ducati.

Márquez batió el récord del circuito después de un viernes para olvidar en el que dejó unas declaraciones de los más pesimistas reconociendo que estaba siendo "más lento" que el resto de pilotos. El ilerdense levantó de la silla a Tardozzi quien dejó un genial gesto reconociendo la proeza que acababa de realizar Marc.

El nueve veces campeón del mundo iba camino de repetir la hazaña en la 'Q2'. Firmó el mejor tiempo pero Bagnaia, en su último intento, le superó en una clasificación en la que, a pesar de no haber conseguido la 'pole', Marc ha dado un golpe en la mesa de cara a la 'sprint' y la carrera.

El de Cervera ha sacado el carácter cuando más necesario era en un trazado que nunca ha sido de sus preferidos. Márquez buscara revertir una situación complicada. Una victoria en asfalto francés podría suponer un punto de inflexión en la pelea por el título.