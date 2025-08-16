La desafortunada caída de Marc Márquez cuando luchaba por la 'pole' en Austria

El líder del mundial saldrá desde la segunda línea tras irse al suelo en la Q2 y no poder aspirar a salir primero. Bezzecchi ha vuelto a dar la campanada consiguiendo la 'pole' con la Aprilia.

Marc Márquez no ha tenido su comienzo soñado en el Gran Premio de Austria. El de Cervera se ha ido al suelo en la Q2 cuando peleaba por el primer puesto. Finalmente, saldrá desde la segunda línea, desde la cuarta plaza.

Por delante partirán Marco Bezzecchi, el 'poleman', Álex Márquez, que ha sido segundo, y 'Pecco' Bagnaia, que saldrá tercero. El turinés parece tener algo más en este GP de Austria y podría dar un paso al frente e intentar luchar por una victoria que se le lleva resistiendo desde hace ya varios meses.

La caída de Marc en clasificación no ha tenido consecuencias graves. Al tocar uno de los pianos en una curva, Márquez ha perdido el equilibrio y se ha termino yendo a la grava a tan solo dos minutos de que la sesión terminara. El de Ducati no ha ganado nunca en el país austríaco y sabe la dificultad que tiene este circuito para él.

Aún así, Marc ya ha explicado que no se obsesionará con conseguir la victoria en este gran premio que pone fin al parón. Es consciente de la ventaja que tiene sobre su hermano Álex en el Mundial y sabe que puntuar, aunque no sea ganando, siempre será más positivo que irse con cero puntos en el casillero.