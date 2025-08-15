La petición de un piloto de Ducati para poder competir contra Márquez: "Estaría bien..."

Franco Morbidelli, piloto del equipo de Valentino Rossi, quiere que todas las Ducati sean iguales para el año que viene: "Estaría bien".

Las motos oficiales de Ducati son las de última generación. Las satélites llevan las de la temporada anterior. Y hay un piloto que ha pedido igualdad. Ha pedido las mismas motos para todos. Es Franco Morbidelli, del VR46, la escudería que dirige la leyenda Valentino Rossi.

Durante el Gran Premio de Austria, el italiano ha pedido las mismas motos para los seis pilotos Ducati: "En cuanto a las seis motos, todas iguales, estaría bien".

"No estoy preocupado por el próximo año. El equipo y yo estamos hablando cada vez más juntos. Sabemos que cualquier cosa puede pasar en este mundo, pero no tengo ninguna preocupación importante", dice Morbidelli.

Los errores le han condenado en la clasificación: "En esta primera parte del campeonato fuimos rápidos pero perdimos muchos puntos en tantas ocasiones, tantos sprints desperdiciados por errores cometidos, pero también algunos Grandes Premios, como en Jerez".

"Para la segunda mitad tendremos que intentar mejorar la velocidad, pero sobre todo tendremos que limitar los errores", explica Franco.

Viene de una lesión en el hombro, trabajando intensamente en el parón de verano: "Tuvimos que trabajar duro para tratar de recuperarnos de la lesión en el hombro. Al final fue muy bien, porque ya he podido montar el Panigale dos veces, tanto en Balaton como en Misano, y en ambas ocasiones el hombro no me molestó en absoluto".