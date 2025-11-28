Jorge Martín lanza su objetivo para 2026: "Quiero volver a luchar..."

El piloto de Aprilia, que lo ha pasado muy mal por las lesiones, dice que su objetivo es estar de nuevo en la pelea por el título de MotoGP.

Muchas lesiones, muchos problemas... pero Jorge Martín ya piensa en resetear y en volver más fuerte en 2026. Es su momento. Sabe que si está en forma la Aprilia le acompañará. Por eso una entrevista en 'Moto Sprint' ha dejado claro cuál es su objetivo para el curso que viene: volver a luchar por ser campeón del mundo.

Sabe que es capaz de ello y así reflexiona sobre la transición hacia un nuevo Jorge: "Después de tres accidentes, tengo una idea de lo ocurrido, una reflexión. Antes de estos episodios negativos, solo quería ganar el campeonato mundial... ese era mi único objetivo. Ahora, sin embargo, siento el deseo de montar en moto, de pilotar".

"Después de tantos accidentes, encontrar la fuerza para volver a subirme a la moto es como alimentar una sensación diferente. Miré en mi interior, preguntándome: '¿Por qué haces esto?'. La respuesta fue: gracias a los accidentes. Quiero volver a luchar por el título, por eso fui a Valencia", dice sobre la última cita de la temporada, a la que acudió a pesar de los dolores.

Ni mucho menos se arrepiente de haber llevado ese número 1 de campeón. Y quiere volver a tener sobre la moto: "Lo volvería a usar, pero a lo grande. Y no debería ser obligatorio. Cada piloto hace lo que quiere. Luché toda mi carrera por conseguirlo, me habría gustado lucirlo más, subiendo al podio o ganando carreras".

El momento de la Aprilia

Junto a la Ducati, la Aprilia ha sido la moto más dominante del mundial. Marco Bezzecchi la ha disfrutado incluso compitiendo contra Marc Márquez: "Aprilia se ha mantenido fiel a sí misma. La habilidad de Marco lo explica: ha adaptado su estilo a bordo de la RS-GP, porque se dio cuenta de lo única que era y es nuestra moto, que requiere una conducción específica".

"En cuanto a mí, todo sigue igual, ya que me presiono. Quiero luchar por ganar el campeonato mundial", insiste el piloto madrileño.