El llamativo sentimiento de culpa que tiene Aprilia con la lesión de Márquez: "Fuimos nosotros..."

Massimo Rivola, jefe de la escudería veneciana, asume que tuvieron mucha responsabilidad en la caída que sufrió Marc en Indonesia. Tanto el equipo como Marco Bezzecchi, que provocó la caída.

Marc Márquez ha tenido un final de temporada muy complicado. El de Cervera se proclamó campeón del mundo en el Gran Premio de Japón. Un relato de superación increíble después de haberse sobrepuesto a un proceso de recuperación muy delicado tras varias operaciones en su hombro derecho.

Sin embargo, Marc se volvió a resentir de esa zona después de sufrir una dura caída en el Gran Premio de Indonesia. Las lesiones en esa zona le obligaron a pasar por quirófano y decir adiós a la temporada, afortunadamente, con el título ya en el bolsillo.

Todo ocurrió en un lance con Marco Bezzecchi, piloto de Aprilia y tercer clasificado del campeonato esta temporada, al comienzo de la carrera en Mandalika. Meses después de ese suceso, Massimo Rivola, jefe de la escudería veneciana, asegura sentirse culpable de lo que le ha sucedido a Marc.

"Todavía lo siento por él; fuimos nosotros y Marco quienes lo dejamos fuera de combate", ha asegurado Rivola en unas declaraciones para el medio 'Mow'. Márquez no ha podido estar presente en los test de Valencia que forman parte de la pretemporada.

El de Cervera estará, en principio, en el primer gran premio de la temporada de 2026 pero habiendo gozado de mucha menos preparación que el resto de sus rivales. Está por ver si le pasará factura a nivel competitivo.