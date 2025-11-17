Bezzecchi baja el 'suflé' de Aprilia y pide prudencia con Márquez: "No estoy al nivel..."

Bezzecchi revela el único rasgo que supera Marc Márquez: "Era más fuerte que él..."

El italiano quiere pelear por el título la temporada que viene pero es consciente de lo que tiene enfrente. Marco avisa, ni Márquez ni Ducati son tan fáciles de superar.

Marco Bezzecchi ha sido la gran revelación de MotoGP esta temporada junto a Álex Márquez. Al italiano le costó adaptarse a la Aprilia a principio de año pero ha ido de menos a más en un curso en el que nadie apostaba por el buen rendimiento de la moto veneciana.

Bezzecchi ha sido el mejor piloto 'no Ducati' y el único capaz de poner en apuros a los corredores de la marca boloñesa. Su buen nivel sumado a la gran mejora de la moto y a la vuelta de Jorge Martín provocan predicciones sobre una posible candidatura al Mundial de 2026.

Marco reconoció, tras ganar en Valencia, que el objetivo es competir de tú a tú contra Ducati pero si perder la perspectiva de que es la fábrica que lleva dominando años en MotoGP: "Nos gustaría poder ser rivales de Ducati, pero cada año es una historia nueva y no hay que dar nada por seguro. Hay que mantener esta mentalidad de seguir trabajando. Ducati comenzará como favorita".

Bezzecchi también confesó en 'As' que hay que tomarse con calma una posible lucha con Márquez. El italiano es consciente que será muy difícil batirle: "Marc ha ganado el título con cinco carreras de ventaja así que dos triunfos no sirven para considerarme a su nivel".