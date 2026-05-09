¡Escalofriante caída de Marc Márquez en la 'sprint' de Le Mans!

El de Cervera se retiró cojeando después de sufrir un accidente terrible en la última vuelta de la carrera corta. Marc salió despedido de la Ducati dejando una imagen tremenda.

Era la última vuelta de la 'sprint', Marc Márquez rodaba en la séptima posición. El ilerdense había salido desde la segunda plaza después de una clasificación sensacional. Sin embargo, en la salida perdió nada más y nada menos que tres posiciones y pocas vueltas después iba a quedar relegado al séptimo lugar.

Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Encarando la última vuelta, Márquez perdió el control de su moto en una curva y salió completamente despedido de su moto. La caída fue realmente fea y, aunque el de Ducati salió por su propio pie, dejó una preocupante imagen cojeando de manera evidente saliendo del circuito y, posteriormente, entrando en su 'box'.

La sensación es que Marc podría haberse hecho mucho daño en ese accidente. La moto estuvo a pocos centímetros de impactar con él tras la caída en lo que es sin duda el peor incidente de Márquez este año. Los primeros pensamientos apuntan a que el ilerdense podría tener dañado su pie aunque habrá que esperar a lo que comunique Ducati después de una caída terrible.

Todo en una 'sprint' en la que se coronó Jorge Martín. El madrileño se puso primera gracias a una salida espectacular. En el podio le acompañaron 'Pecco' Bagnaia, segundo, y su compañero de equipo Marco Bezzecchi, que fue tercero.