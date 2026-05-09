Márquez confirma que pasará por el quirófano para operarse del pie...¡y del hombro!

El ilerdense, tras sufrir una dura caída en la 'sprint' del GP de Francia, asegura que será intervenido de su pie para solucionar la fractura del quinto metatarsiano y de su hombro derecho, ocho meses después de aquella fatídica caída en Indonesia.

Marc Márquez ha sorprendido dejando una confesión tremenda tras su caída en la 'sprint' del GP de Francia. El ilerdense ha confirmado que se operará del pie derecho después de haber sufrido ese duro accidente. Sin embargo, Marc ha ido algo más allá.

Pasará por quirófano para curarse el pie y para solucionar sus problemas en el hombro derecho. El de Ducati ha reconocido que lleva toda la temporada con problemas en esa zona debido a un tornillo que toca con uno de sus nervios del hombro.

"Lo del hombro es simplemente abrir y sacar el tornillo. El plazo de recuperación debería ser corto. El plan era hacerlo en Montmeló, saltarme el test y hacerlo allí. Viendo lo del pie, evidentemente tengo que pasar por quirófano. Lo haremos todo de golpe", ha confesado Márquez en los micrófonos de 'Dazn'.

Marc sufre un nuevo duro golpe en lo que a su estado físico se refiere. El nueve veces campeón del mundo es optimista con los plazos de recuperación aunque, como es de esperar, se perderá varios grandes premios de esta gira europea de verano.