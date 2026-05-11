Los problemas de Amaia Montero en su primer concierto de regreso con La Oreja de Van Gogh: "La primera vez y lo hago fatal, soy consciente"

Amaia Montero ha sufrido algunos problemas técnicos en su primer concierto de regreso junto a La Oreja de Van Gogh. "La primera vez que me subo y lo hago fatal, soy consciente", se ha disculpado,

Amaia Montero ha regresado a los escenarios 19 años después junto a La Oreja de Van Gogh en Bilbao, donde han dado el primer concierto de su gira. "Todo el mundo estaba esperando volver a disfrutar de la voz de Amaia", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo cómo la artista ha interpretado desde los grandes éxitos de la banda en sus comienzos como parte del repertorio que tuvieron con Leire Martínez.

Además, tuvieron algún problema de sonido durante algunas de las canciones: "Algunos de los asistentes decían que no se escuchaba bien Amaia". Por su parte, ella "ha pedido perdón porque no ha llegado tan preparada vocalmente como hubiera querido", señala Alba Sánchez.

"Pensé que nunca volvería a pisar un escenario"

"Esto es mucho más que un concierto", ha destacado la conocida cantante, que ha confesado pensó que "nunca volvería a pisar un escenario": "Bajé al mismísimo infierno, pero con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy".

Hasta 15.000 fans totalmente entregados han arropado este sábado su vuelta a los escenarios en el Bizkaia Arena del BEC en el inicio de la gira 'Tantas cosas que contar', donde junto a Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería) La ausencia de Pablo Benegas a la guitarra, tras su salida temporal, es suplida por Imanol Goikoetxea, músico que ya ha colaborado con el grupo en anteriores ocasiones.

Tras la polémica salida del grupo de Leire Martínez en 2024 después de 17 años como su vocalista, Amaia vuelve a la banda donde se hizo conocida para realizar un recorrido por toda su carrera. Una gira con la que la banda donostiarra celebra su 30 aniversario. La expectación era inmensa y este reencuentro no ha defraudado a los fans, que han coreado una a una las 25 canciones del repertorio, algunas de sus inicios, un único tema nuevo y dos de la etapa de Leire Martínez. Especialmente celebrados han sido himnos como '20 de enero', 'Dulce locura', 'París', 'Pop', 'La playa', 'El 28', 'Rosas', 'Cuídate' o 'Puedes contar conmigo', con los que el Bilbao Exhibition Centre se ha venido abajo.

En el concierto, que ha durado dos horas, la banda ha disfrutado de un escenario minimalista, formado por cinco plataformas como únicos elementos, pero con un gran despliegue visual de más de 40 pantallas, que han sido protagonistas durante toda la noche a través de juegos de luces, imágenes y mensajes -como el "Volverá" en mayúsculas que cierra 'Dulce locura'-, y en las que incluso el público se ha podido ver reflejado disfrutando del ambiente festivo.

Los cuatro instrumentistas han salido primero a escena y Amaia Montero ha hecho a continuación su aparición estelar en el centro del escenario, ataviada con un mono rosa brillante y subida a una plataforma, que se ha elevado desde el suelo. Nada más verla aparecer, el público ha estallado en gritos de euforia, que incluso no dejaban escuchar su voz al inicio del tema '20 de enero'.

El último vals

Aunque, sin duda, una de las grandes sorpresas de la noche es que Amaia ha cantando 'El último vals', el primer sencillo de la banda con Leire como vocalista. Tras ello, Montero ha dedicado unas palabras al público: "Han pasado muchas vidas dentro de estos años y estar aquí con vosotros es mucho más que un concierto". Además, la artista también se ha referido a los problemas de salud mental que ha sufrido a lo largo de su carrera musical: "Hubo momentos en los que pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Estaba perdida, completamente perdida, al punto de no reconocerme. Bajé al mismísimo infierno, y no es una forma de hablar. Hubo muchísimos días de oscuridad en los que pensé que todo había terminado para mí (...) Con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy".

"El grupo, mis chicos, mis compañeros. Esta noche vamos a cantar como si el tiempo nunca hubiera pasado", ha deseado. Uno de los momentos más emotivos del recital lo ha protagonizado junto al teclista Xabi San Martín, con quien ha interpretado a dúo 'Tan guapa', y que han finalizado, tras un pequeño baile entre ambos, fundidos en un abrazo.

"La primera vez que me subo y lo hago fatal, soy consciente"

En lo alto y tras una muy coreada 'La playa', ha llegado el momento del único nuevo tema, 'Todos estamos bailando la misma canción', estrenada en un programa especial en La 1 de RTVE la pasada Nochevieja, y que Amaia Montero ha cantado a varios metros del escenario, por lo que su afinación se ha visto afectada. "La primera vez que me subo y lo hago fatal, soy consciente", se ha disculpado, apoyada por los aplausos del público. Y la novedad ha dado paso al primer tema que compuso la banda, 'El 28', que ha enlazado con 'Soledad' y 'La niña que llora en tus fiestas', la segunda de la etapa de Leire y la peor interpretación vocal de la noche, con una Amaia fuera de tono y muy justa para llegar a las notas altas.

Sin embargo, rápidamente lo ha compensado con otra de las sorpresas de la noche, una breve versión de 'Nothing compares 2 U', de Sinéad O'Connor. Después de la pegadiza 'Rosas', ha llegado el turno de 'Cuídate', 'Muñeca de trapo' y 'Puedes contar conmigo'-, antes de concluir con un emotivo abrazo conjunto de los cinco y agradecimientos al público, que les ha dedicado una larga ovación.

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