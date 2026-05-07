Jorge Martín espera su mejor versión: "Vengo de sufrir 26 fracturas..."
El piloto de Aprilia es segundo en el mundial de MotoGP a sólo once puntos de Marco Bezzecchi, su compañero de equipo.
Jorge Martín, paso a paso, está volviendo a su mejor nivel. Ese que le hizo campeón en el año 2024. Y ahora cuenta con la moto más rápida, la Aprilia. De momento la lucha es entre compañeros, con Marco Bezzecchi.
El madrileño, en palabras que publica 'Motorsport', dice que no se quiere comparar con Marco Bezzecchi. Al menos hasta que recupere su mejor versión.
"Bueno, Marco es Marco, y yo soy yo. Creo que está en el mejor momento de su carrera, como ya dije. Y yo vengo de un año donde, tras 26 fracturas, pues obviamente en tres meses no estás al 100%, ha dicho Jorge en la previa del Gran Premio de Francia de este fin de semana.
Quiere ir despacio y sobre todo no precipitarse en esa recuperación: "Necesito tiempo. Creo que mi margen de mejora con la moto es grande aún. Cada vez que ruedo y hago tandas largas voy entendiendo más cosas y haciendo la moto más mía, y creo que ese momento llegará pronto, pero aún no está".
Su estado físico todavía no le permite ir al 100%. Y acaba los Grandes Premios "muy cansado".
"Estoy cansado, a eso es a lo que me refiero cuando digo que no estoy al máximo: aún tengo los dedos dormidos tras la carrera del domingo. No me encuentro del todo bien, pero es parte de mi trabajo y del proceso de ponerme al 100%", señala Jorge Martín.
Está a once puntos de Bezzecchi, el líder del mundial. Y eso no es nada. Por lo que es claramente aspirante al título.